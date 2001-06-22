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Раздел: Авто  
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Маск раскрыл подробности об электрическом пикапе Tesla

Маск раскрыл подробности об электрическом пикапе TeslaТочная дата выпуска не была названа.

В стандартное оснащение пикапа Tesla войдет двухмоторная электрическая силовая установка с очень высоким крутящим моментом и особая подвеска, динамически подстраивающаяся под нагрузку. Об этом своем твиттере сообщил глава американской компании Илон Маск, пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.

Помимо этого, дверца грузовой платформы будет поворачиваться на шарнирном четырехугольнике, а также опускаться до земли. Пикап сможет самостоятельно парковаться и получит набор сенсоров с 360-градусным обзором.

Информация о том, что Tesla выпустит электрический пикап появилась в декабре 2017 года. Это подтвердил сам Маск, отвечая на вопрос одного из пользователей твиттера. Точная дата не была названа, но сообщалось, что это произойдет после запуска в серию компактного кроссовера Model Y.

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По предварительной информации, вседорожник дебютирует в марте следующего года.
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 Теги: Маск, Tesla, пикап

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Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
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