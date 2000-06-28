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Раздел: Авто  
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Mercedes-Benz приступил к тестам нового GLE Coupe

Mercedes-Benz приступил к тестам нового GLE CoupeДебют Mercedes-Benz GLE следующей генерации должен состояться до конца текущего года.

В ближайших планах немецкого производителя смена поколения у обычного кроссовера, но, как видим, обновление купеобразного варианта тоже не за горами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.

В Сети появилось первое видео с тестовым прототипом нового Mercedes-Benz GLE Coupe. Кузов автомобиля, заснятого в процессе дорожных испытаний на немецких дорогах, скрывает относительно тонкий слой камуфляжа, что может свидетельствовать о завершающей стадии тестов.

В целом, новый GLE Coupe сохранил силуэт предшественника, хотя, как ожидается, обновленный кроссовер будет немного больше предшественника и получит увеличенную колесную базу, чтобы сделать салон просторнее.

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Дебют Mercedes-Benz GLE следующей генерации должен состояться до конца текущего года, скорее всего, GLE Coupe представят уже в 2019 году. Дизайн купе, вероятно, будет аналогичен обычному GLE, за исключением задней части с пологой крышей.



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 Теги: Mercedes-Benz, GLE Coupe, тест

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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