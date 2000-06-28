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Раздел: Авто  
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Новый KIA Telluride продолжает сбрасывать камуфляж

Новый KIA Telluride продолжает сбрасывать камуфляж Полноразмерный внедорожник сфотографировали на тестах.

В Сети появились очередные шпионские фотографии новинки, где уже можно рассмотреть некоторые особенности экстерьера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Первым делом на снимках можно заметить два основных кузовных элемента: головную оптику и массивную радиаторную решетку, ставшую настоящим эксклюзивом южнокорейского автопроизводителя.

Основная передняя оптика получила элегантную прямоугольную форму, расположенную по вертикали, как бы подражая дизайнерским решениям компании Cadillac.

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Выйдя на рынок, внедорожник встанет на ступень выше модели Sorento, приняв на себя роль флагмана корейского бренда. Серийное производство модели должны запустить в 2019 году, а мировая премьера нового KIA Telluride состоится до конца текущего года.

Новый KIA Telluride продолжает сбрасывать камуфляж
Новый KIA Telluride продолжает сбрасывать камуфляж
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 Теги: KIA Telluride, фото

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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