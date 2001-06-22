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Раздел: Авто  
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Peugeot и Citroen выпустили новые минивэны

Peugeot и Citroen выпустили новые минивэны Продажи фургонов начнутся этой осенью.

Французский автомобильный альянс PSA Group официально представил новые поколения популярных коммерческих автомобилей Peugeot Partner и Citroen Berlingo Van. На этот раз в центре внимания – грузовые версии моделей, в то время как пассажирские были представлены весной текущего года на международном автосалоне в Женеве, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Как и ожидалось, пассажирская и грузовая модификации показанных «каблуков» построены на единой платформе EMP2, созданной инженерами концерна PSA. Продаваться новинки будут в короткой и удлиненной версиях, различных между собой, прежде всего, объемом грузового отсека – 3,90 и 4,40 кубометров при длине 1,81 и 2,16 метра соответственно.

Моторную линейку новых Peugeot Partner и Citroen Berlingo представят два бензиновых и три дизельных двигателя. Среди бензиновых будут две версии 1,2-литрового мотора Pure Tech с отдачей 110 и 130 лошадиных сил, а гамму дизелей составят 75-, 100- и 130-сильные версии силового литрового агрегата BlueHDi объемом 1,5 и 1,6 литра.

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В продажу на европейский рынок фургоны выйдут уже в ноябре 2018 года.
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 Теги: Peugeot, Citroen, премьера

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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