Peugeot и Citroen выпустили новые минивэны

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Созданный в 1996 году специально для предпринимателей и вышедший в свет в количестве более 1,5 млн. единиц, знаменитый коммерческий автомобиль Citroen Berlingo получил третье поколение обновлений под названием Новый Citroen Berlingo Фургон.