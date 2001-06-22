Раздел: Авто
Новый Peugeot будет продаваться с электрическим велосипедом в багажнике
Электробайк будет доступен в качестве опции за дополнительные 1799 фунтов стерлингов.
Британское подразделение Peugeot представило необычную опцию для кроссовера 5008. За доплату можно купить складной электровелосипед, который помещается в багажник вседорожника, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Электробайк Peugeot eF01 создан для людей, которые не могут припарковаться к работе ближе чем на полтора километра. Как показал опрос, проведенный компанией среди 10 тысяч человек, подобную проблему испытывают около 36 процентов респондентов. Особенно это актуально для жителей Лондона, где у половины всех водителей возникают серьезные затруднения с поиском подходящего парковочного места.
Велосипед имеет алюминиевую раму. Он весит 18,6 килограмма и может проезжать на одной зарядке около 30-40 километров. Максимальная скорость – 20 километров в час.
В багажник кроссовера 5008 можно установить мобильную зарядную станцию, которая «заправит» батареи велосипеда за 60 минут.
Читайте также: Peugeot и Citroen выпустили новые минивэны
Новинка пока доступна только в Великобритании. Электровелосипед стоит 1799 фунтов стерлингов.
Британское подразделение Peugeot представило необычную опцию для кроссовера 5008. За доплату можно купить складной электровелосипед, который помещается в багажник вседорожника, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Электробайк Peugeot eF01 создан для людей, которые не могут припарковаться к работе ближе чем на полтора километра. Как показал опрос, проведенный компанией среди 10 тысяч человек, подобную проблему испытывают около 36 процентов респондентов. Особенно это актуально для жителей Лондона, где у половины всех водителей возникают серьезные затруднения с поиском подходящего парковочного места.
Велосипед имеет алюминиевую раму. Он весит 18,6 килограмма и может проезжать на одной зарядке около 30-40 километров. Максимальная скорость – 20 километров в час.
В багажник кроссовера 5008 можно установить мобильную зарядную станцию, которая «заправит» батареи велосипеда за 60 минут.
Читайте также: Peugeot и Citroen выпустили новые минивэны
Новинка пока доступна только в Великобритании. Электровелосипед стоит 1799 фунтов стерлингов.
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