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Раздел: Авто  
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Новый Peugeot будет продаваться с электрическим велосипедом в багажнике

Новый Peugeot будет продаваться с электрическим велосипедом в багажнике Электробайк будет доступен в качестве опции за дополнительные 1799 фунтов стерлингов.

Британское подразделение Peugeot представило необычную опцию для кроссовера 5008. За доплату можно купить складной электровелосипед, который помещается в багажник вседорожника, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Электробайк Peugeot eF01 создан для людей, которые не могут припарковаться к работе ближе чем на полтора километра. Как показал опрос, проведенный компанией среди 10 тысяч человек, подобную проблему испытывают около 36 процентов респондентов. Особенно это актуально для жителей Лондона, где у половины всех водителей возникают серьезные затруднения с поиском подходящего парковочного места.

Велосипед имеет алюминиевую раму. Он весит 18,6 килограмма и может проезжать на одной зарядке около 30-40 километров. Максимальная скорость – 20 километров в час.

В багажник кроссовера 5008 можно установить мобильную зарядную станцию, которая «заправит» батареи велосипеда за 60 минут.

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Новинка пока доступна только в Великобритании. Электровелосипед стоит 1799 фунтов стерлингов.
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 Теги: Peugeot, велосипед

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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