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Раздел: Авто  
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В Пекине впервые показали интерьер нового Chery Arrizo GX

В Пекине впервые показали интерьер нового Chery Arrizo GX Салон автомобиля выполнен в узнаваемом фирменном стиле.

На моторшоу в Пекине компания Chery показала экстерьер нового среднеразмерного седана Arrizo GX, а накануне в Сети появились первые шпионские фотографии интерьера новинки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Судя по фото, салон "четырёхдверки" будет выполнен в узнаваемом фирменном стиле, но передняя панель, дефлекторы воздуховодов и рулевое колесо получат ряд отличий от собратьев по модельной линейке. Кроме того, автомобиль будет оборудован большим цветным дисплеем бортового компьютера на приборной панели, и внушительным тачскрином информационно-развлекательного комплекса.

Напомним, Arrizo GX построен на инновационной платформе M1X, которую Chery разработала совместно с Jaguar Land Rover. Внешний дизайн передней части седана заимствован у флагмана Tiggo 8 - здесь такая же решётка радиатора, похожая оптика и аналогичный передний бампер со светодиодными ДХО.

Габариты модели: длина - 4 700 мм, ширина - 1 825 мм, высота - 1 482 мм, а расстояние между осями 2 670 мм.

Под капотом Chery Arrizo GX установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором CVT.

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Продажи новинки в Поднебесной стартуют в третьем квартале текущего года.

В Пекине впервые показали интерьер нового Chery Arrizo GX
В Пекине впервые показали интерьер нового Chery Arrizo GX
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 Теги: Chery, интерьер, Arrizo GX

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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