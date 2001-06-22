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Mercedes выставила на продажу редкий родстер из музея

Mercedes выставила на продажу редкий родстер из музея SLR McLaren 722 S разгоняется до 335 километров в час.

Компания Mercedes-Benz выставила на продажу один из 150 экземпляров родстера SLR McLaren 722 S. Редчайший суперкар 2009 года с пробегом 25 800 километров оценили в 1,24 миллиона евро. В настоящее время автомобиль выставлен в музее марки в Штутгарте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster — это результат сотрудничества немецкого производителя и компания McLaren. Суперкар укомплектован 5,5-литровым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Отдача агрегата составляет 650 лошадиных сил и 820 Нм крутящего момента.

С места до «сотни» SLR McLaren 722 S способен разгоняться за 3,8 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 335 километров в час.

Салон выставленного на продажу SLR McLaren 722 S выполнен в черном цвете. В отделке использована полуанилиновая кожа, алькантара и углепластик. В список оснащения суперкара входит заниженная на 10 миллиметров подвеска, аэродинамические элементы кузова из карбона, усиленные тормоза и 19-дюймовые колесные диски.

Еще более редким вариантом SLR McLaren является дебютировавший в 2009 году спидстер Stirling Moss. Суперкар, выпущенный тиражом 75 экземпляров, оснащен такой же компрессорной «восьмеркой», как и 722 S Roadster. Из-за особой конструкции и использования карбона спидстер примерно на 200 килограммов легче обычного SLR.

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До «сотни» он может разгоняться за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 350 километров в час.

Mercedes выставила на продажу редкий родстер из музея
Mercedes выставила на продажу редкий родстер из музея
Mercedes выставила на продажу редкий родстер из музея
Mercedes выставила на продажу редкий родстер из музея
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 Теги: Mercedes-Benz, музей, продажа

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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