Раздел: Авто
Mercedes выставила на продажу редкий родстер из музея
SLR McLaren 722 S разгоняется до 335 километров в час.
Компания Mercedes-Benz выставила на продажу один из 150 экземпляров родстера SLR McLaren 722 S. Редчайший суперкар 2009 года с пробегом 25 800 километров оценили в 1,24 миллиона евро. В настоящее время автомобиль выставлен в музее марки в Штутгарте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster — это результат сотрудничества немецкого производителя и компания McLaren. Суперкар укомплектован 5,5-литровым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Отдача агрегата составляет 650 лошадиных сил и 820 Нм крутящего момента.
С места до «сотни» SLR McLaren 722 S способен разгоняться за 3,8 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 335 километров в час.
Салон выставленного на продажу SLR McLaren 722 S выполнен в черном цвете. В отделке использована полуанилиновая кожа, алькантара и углепластик. В список оснащения суперкара входит заниженная на 10 миллиметров подвеска, аэродинамические элементы кузова из карбона, усиленные тормоза и 19-дюймовые колесные диски.
Еще более редким вариантом SLR McLaren является дебютировавший в 2009 году спидстер Stirling Moss. Суперкар, выпущенный тиражом 75 экземпляров, оснащен такой же компрессорной «восьмеркой», как и 722 S Roadster. Из-за особой конструкции и использования карбона спидстер примерно на 200 килограммов легче обычного SLR.
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До «сотни» он может разгоняться за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 350 километров в час.
Компания Mercedes-Benz выставила на продажу один из 150 экземпляров родстера SLR McLaren 722 S. Редчайший суперкар 2009 года с пробегом 25 800 километров оценили в 1,24 миллиона евро. В настоящее время автомобиль выставлен в музее марки в Штутгарте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster — это результат сотрудничества немецкого производителя и компания McLaren. Суперкар укомплектован 5,5-литровым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Отдача агрегата составляет 650 лошадиных сил и 820 Нм крутящего момента.
С места до «сотни» SLR McLaren 722 S способен разгоняться за 3,8 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 335 километров в час.
Салон выставленного на продажу SLR McLaren 722 S выполнен в черном цвете. В отделке использована полуанилиновая кожа, алькантара и углепластик. В список оснащения суперкара входит заниженная на 10 миллиметров подвеска, аэродинамические элементы кузова из карбона, усиленные тормоза и 19-дюймовые колесные диски.
Еще более редким вариантом SLR McLaren является дебютировавший в 2009 году спидстер Stirling Moss. Суперкар, выпущенный тиражом 75 экземпляров, оснащен такой же компрессорной «восьмеркой», как и 722 S Roadster. Из-за особой конструкции и использования карбона спидстер примерно на 200 килограммов легче обычного SLR.
Читайте также: Новый Peugeot будет продаваться с электрическим велосипедом в багажнике
До «сотни» он может разгоняться за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 350 километров в час.
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