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Раздел: Авто  
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Хэтчбек Dacia Sandero завоевал европейский рынок

Хэтчбек Dacia Sandero завоевал европейский рынокВ мае хэчтбэк Dacia Sandero стал одним из десяти бестселлеров европейского рынка.

Отмечается, что Dacia Sandero Stepway пользуется растущим спросом на рынке ЕС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Первое место по продажам в Европе принадлежит Volkswagen Golf, на котором остановили свой выбор 40 787 автомобилистов, что на 4% ниже результатов годичной давности. Вторую строку занимает Renault Clio, продажи которого выросли на 2% и составили 31 800 штук. Замыкает тройку Volkswagen Polo, реализованный 28 180 раз, что свидетельствует о падении на 10%.

Четвертое место досталось Ford Fiesta, показатель продаж которого составил 22 572 авто, что на 8% меньше, чем годом раньше. Пятая строка занята автомобилем Volkswagen Tiguan с 22 064 экземплярами, что свидетельствует о росте на 4%.

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Во вторую пятерку попали Dacia Sandero (21 520 продаж), Ford Focus (21 331 штука), Renault Captur (20 839 единиц), Peugeot 208 (20 024 авто) и Skoda Octavia (19 843 машин).
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 Теги: Dacia Sandero, Европа, рейтинг, хэтчбек

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Сегодня, 09:43 » Автор: Алена Шимко
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