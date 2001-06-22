В Rolls-Royce рассказали, будут ли выпускать новый кроссовер

Глава компании Rolls-Royce в интервью зарубежным автомобильным изданиям сообщил о том, что компания не собирается выпускать еще один кроссовер.



Однако добавил, что его производство не планируется на данный момент, пишет



Первый в истории премиального бренда Rolls-Royce кроссовер — Cullinan – превзошел все ожидания, и активно продается по всему миру. Однако это не означает, что компания хочет закрепить успех и будет активно расширять линейку премиальных кроссоверов за счет более младших моделей.



О том, что компания Rolls-Royce не будет выпускать новый кроссовер, в интервью зарубежному изданию Autocar сообщил глава компании Торстен Мюллер-Отвос. Он отметил, что сейчас нет большого спроса на кроссоверы среди самых богатых клиентов, поэтому новая модель определенно не появится. Причем в конце разговора он добавил, что все же «никогда не стоит говорить никогда».



Также специалисты отметили, что сейчас конкурентная борьба в сегменте премиальных кроссоверов накаляется, и кроме существующих моделей вскоре будут представлены несколько новинок.



Так, уже в 2019 году появится новая модификация Bentley Bentayga в купеобразном кузове. Помимо этого, компания Aston Martin готовит собственный внедорожник под брендом Lagonda, который будет представлен в 2020 году, а в 2021 году получит электрическую модификацию.



Не отстанут от остальных и немецкие производители. BMW готовится вывести на рынок новый флагманский кроссовер X8. Audi также не отстает от конкурентов и недавно представил собственный флагман Q8, и возможно готовится к выпуску новой модели Q9.



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Mercedes также останется в лиге самых дорогих кроссоверов, и продолжит развивать линейку моделей GLS-Class. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Однако добавил, что его производство не планируется на данный момент, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream Первый в истории премиального бренда Rolls-Royce кроссовер — Cullinan – превзошел все ожидания, и активно продается по всему миру. Однако это не означает, что компания хочет закрепить успех и будет активно расширять линейку премиальных кроссоверов за счет более младших моделей.О том, что компания Rolls-Royce не будет выпускать новый кроссовер, в интервью зарубежному изданию Autocar сообщил глава компании Торстен Мюллер-Отвос. Он отметил, что сейчас нет большого спроса на кроссоверы среди самых богатых клиентов, поэтому новая модель определенно не появится. Причем в конце разговора он добавил, что все же «никогда не стоит говорить никогда».Также специалисты отметили, что сейчас конкурентная борьба в сегменте премиальных кроссоверов накаляется, и кроме существующих моделей вскоре будут представлены несколько новинок.Так, уже в 2019 году появится новая модификация Bentley Bentayga в купеобразном кузове. Помимо этого, компания Aston Martin готовит собственный внедорожник под брендом Lagonda, который будет представлен в 2020 году, а в 2021 году получит электрическую модификацию.Не отстанут от остальных и немецкие производители. BMW готовится вывести на рынок новый флагманский кроссовер X8. Audi также не отстает от конкурентов и недавно представил собственный флагман Q8, и возможно готовится к выпуску новой модели Q9.Mercedes также останется в лиге самых дорогих кроссоверов, и продолжит развивать линейку моделей GLS-Class.



