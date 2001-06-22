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Раздел: Авто  
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В Rolls-Royce рассказали, будут ли выпускать новый кроссовер

В Rolls-Royce рассказали, будут ли выпускать новый кроссоверГлава компании Rolls-Royce в интервью зарубежным автомобильным изданиям сообщил о том, что компания не собирается выпускать еще один кроссовер.

Однако добавил, что его производство не планируется на данный момент, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.

Первый в истории премиального бренда Rolls-Royce кроссовер — Cullinan – превзошел все ожидания, и активно продается по всему миру. Однако это не означает, что компания хочет закрепить успех и будет активно расширять линейку премиальных кроссоверов за счет более младших моделей.

О том, что компания Rolls-Royce не будет выпускать новый кроссовер, в интервью зарубежному изданию Autocar сообщил глава компании Торстен Мюллер-Отвос. Он отметил, что сейчас нет большого спроса на кроссоверы среди самых богатых клиентов, поэтому новая модель определенно не появится. Причем в конце разговора он добавил, что все же «никогда не стоит говорить никогда».

Также специалисты отметили, что сейчас конкурентная борьба в сегменте премиальных кроссоверов накаляется, и кроме существующих моделей вскоре будут представлены несколько новинок.

Так, уже в 2019 году появится новая модификация Bentley Bentayga в купеобразном кузове. Помимо этого, компания Aston Martin готовит собственный внедорожник под брендом Lagonda, который будет представлен в 2020 году, а в 2021 году получит электрическую модификацию.

Не отстанут от остальных и немецкие производители. BMW готовится вывести на рынок новый флагманский кроссовер X8. Audi также не отстает от конкурентов и недавно представил собственный флагман Q8, и возможно готовится к выпуску новой модели Q9.

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Mercedes также останется в лиге самых дорогих кроссоверов, и продолжит развивать линейку моделей GLS-Class.
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 Теги: Rolls-Royce, кроссовер, выпуск

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Сегодня, 11:59 » Автор: Алена Шимко
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