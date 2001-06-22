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Раздел: Авто  
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Новая Skoda Kamiq поступила в продажу

Новая Skoda Kamiq поступила в продажуЧешская машиностроительная компания выводит на китайский авторынок свой новый кроссовер Skoda Kamiq.

Новый Skoda Kamiq презентовали в апреле 2018 года. Данный автомобиль построен специально для Поднебесной и разрабатывается на предприятиях СП Volkswagen и SAIC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Новый кроссовер Skoda Kamiq разработали на платформе PQ25, оснащенной полузависимой подвеской. Габариты кроссовера 4390X1781X1593 мм, а расстояние между осями равняется 2 610 миллиметрам.

Моторный отсек нового Skoda Kamiq занимает 1,5-литровый бензиновый атмосферный агрегат с мощностью в 110 лошадиных сил. Агрегат работает в тандеме с 5-диапазонной механической трансмиссией или 6-секционной автоматической коробкой передач с переднеприводным механизмом.

В списке функций нового Skoda Kamiq фигурируют светодиодные ДХО, антиблокировочная система, две защитные подушки, мультимедийная установка с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, электрический люк, бесключевой доступ и кнопочное зажигание.

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За Skoda Kamiq китайцам придется выложить 109 900 юаней.
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 Теги: Skoda Kamiq, продажа, кроссовер

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Сегодня, 13:30 » Автор: Алена Шимко
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