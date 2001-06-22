Раздел: Авто
Новая Skoda Kamiq поступила в продажу
Чешская машиностроительная компания выводит на китайский авторынок свой новый кроссовер Skoda Kamiq.
Новый Skoda Kamiq презентовали в апреле 2018 года. Данный автомобиль построен специально для Поднебесной и разрабатывается на предприятиях СП Volkswagen и SAIC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новый кроссовер Skoda Kamiq разработали на платформе PQ25, оснащенной полузависимой подвеской. Габариты кроссовера 4390X1781X1593 мм, а расстояние между осями равняется 2 610 миллиметрам.
Моторный отсек нового Skoda Kamiq занимает 1,5-литровый бензиновый атмосферный агрегат с мощностью в 110 лошадиных сил. Агрегат работает в тандеме с 5-диапазонной механической трансмиссией или 6-секционной автоматической коробкой передач с переднеприводным механизмом.
В списке функций нового Skoda Kamiq фигурируют светодиодные ДХО, антиблокировочная система, две защитные подушки, мультимедийная установка с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, электрический люк, бесключевой доступ и кнопочное зажигание.
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За Skoda Kamiq китайцам придется выложить 109 900 юаней.
Новый Skoda Kamiq презентовали в апреле 2018 года. Данный автомобиль построен специально для Поднебесной и разрабатывается на предприятиях СП Volkswagen и SAIC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новый кроссовер Skoda Kamiq разработали на платформе PQ25, оснащенной полузависимой подвеской. Габариты кроссовера 4390X1781X1593 мм, а расстояние между осями равняется 2 610 миллиметрам.
Моторный отсек нового Skoda Kamiq занимает 1,5-литровый бензиновый атмосферный агрегат с мощностью в 110 лошадиных сил. Агрегат работает в тандеме с 5-диапазонной механической трансмиссией или 6-секционной автоматической коробкой передач с переднеприводным механизмом.
В списке функций нового Skoda Kamiq фигурируют светодиодные ДХО, антиблокировочная система, две защитные подушки, мультимедийная установка с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, электрический люк, бесключевой доступ и кнопочное зажигание.
Читайте также: Skoda заинтриговала бюджетной новинкой
За Skoda Kamiq китайцам придется выложить 109 900 юаней.
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