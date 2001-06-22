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Раздел: Авто  
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Lamborghini показала новый суперкар

Lamborghini показала новый суперкарКомпания Lamborghini представила новый суперкар с заводским индексом LB48H.

Автомобиль был показан на закрытом мероприятии группе избранных клиентов марки. Особенность лимитированного суперкара в том, что он будет оснащен гибридной силовой установкой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автомир.

Внешне Lamborghini LB48H будет напоминать прототип Terzo Millennio. Автомобиль будет выпущен тиражом в 64 единицы. Цена на гибрид составит 2,5 миллиона долларов. Начало производства суперкара запланировано на конец нынешнего года. Первые клиенты получат свои автомобили во второй половине 2019 года.

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Первым гибридным автомобилем компании Lamborghini был концепт-кар Asterion LPI 910-4, который был представлен в 2014 году. Он оснащался 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 и тремя электромоторами. Один работал напрямую с ДВС, а два остальных трудились на передней оси. Суммарная мощность агрегатов составляла 910 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал 3 секунды.
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 Теги: Lamborghini, суперкар, гибрид

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Сегодня, 15:15 » Автор: Алена Шимко
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