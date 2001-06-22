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Раздел: Авто  
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Свежий рейтинг самых ожидаемых новинок авто второй половины 2018 года

Свежий рейтинг самых ожидаемых новинок авто второй половины 2018 годаАвтоэксперты представили наиболее ожидаемых автоновинок второго полугодия 2018 года.

Среди первых хотелось бы отметить автомодель Audi A1, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Машина выйдет на авторынок в следующем месяце. По силовой части Audi A1 оснащена 1,9-литровым мотором на 250 л.с.

Еще один представитель немецкого автопрома - BMW выведет на рынок автомодель BMW 3 Series.

Крайней в тройке назначили Citroen C5 Aircross. Эта модель французского кроссовера пока что будет доступна только на авторынке Китая.

К обсуждаемому ожидаемых автоновинок второй части 2018 года примкнули также DS3 Crossback.

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Машина идет на авторынок с хорошими показателями проходимости и большим дорожным просветом и четвертое поколение от именитых американских автомобилестроителей - Ford Focus.
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Сегодня, 16:40 » Автор: Алена Шимко
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