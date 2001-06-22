Раздел: Авто
Свежий рейтинг самых ожидаемых новинок авто второй половины 2018 года
Автоэксперты представили наиболее ожидаемых автоновинок второго полугодия 2018 года.
Среди первых хотелось бы отметить автомодель Audi A1, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Машина выйдет на авторынок в следующем месяце. По силовой части Audi A1 оснащена 1,9-литровым мотором на 250 л.с.
Еще один представитель немецкого автопрома - BMW выведет на рынок автомодель BMW 3 Series.
Крайней в тройке назначили Citroen C5 Aircross. Эта модель французского кроссовера пока что будет доступна только на авторынке Китая.
К обсуждаемому ожидаемых автоновинок второй части 2018 года примкнули также DS3 Crossback.
Читайте также: Обнародован список самых ожидаемых фильмов 2018 года
Машина идет на авторынок с хорошими показателями проходимости и большим дорожным просветом и четвертое поколение от именитых американских автомобилестроителей - Ford Focus.
Среди первых хотелось бы отметить автомодель Audi A1, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Машина выйдет на авторынок в следующем месяце. По силовой части Audi A1 оснащена 1,9-литровым мотором на 250 л.с.
Еще один представитель немецкого автопрома - BMW выведет на рынок автомодель BMW 3 Series.
Крайней в тройке назначили Citroen C5 Aircross. Эта модель французского кроссовера пока что будет доступна только на авторынке Китая.
К обсуждаемому ожидаемых автоновинок второй части 2018 года примкнули также DS3 Crossback.
Читайте также: Обнародован список самых ожидаемых фильмов 2018 года
Машина идет на авторынок с хорошими показателями проходимости и большим дорожным просветом и четвертое поколение от именитых американских автомобилестроителей - Ford Focus.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
384
0
Также советуем посмотреть
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
- Водитель-интроверт: Сеть повеселил необычный салон херсонской маршрутки
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
Оставьте свой комментарий