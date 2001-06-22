Раздел: Авто
Suzuki представит молодежную модель под новым брендом
Новинка выйдет в продажу не под именем Suzuki.
Автосалон в Индонезии должен открыться в конце текущего лета. И в его рамках японская компания собирается представить свой новый автомобиль, который, по заявлению самих разработчиков, будет рассчитан для молодёжи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на DAILY-MOTOR.
Концептуальный серийный автомобиль в скором времени должен перевоплотиться в серийную версию, которая будет предназначена для покупателей возрастом до тридцати пяти лет.
При этом, новинка выйдет в продажу не под именем Suzuki, а под суббрендом, который также будет презентован в рамках индонезийского мотор-шоу. Однако, никакие технические характеристики в компании пока раскрывать не спешат, поэтому нам остаётся только ждать официальной презентации в августе.
Читайте также: Suzuki удивил новым хэтчбеком
Напомним, что по итогам прошлого года компания Suzuki реализовала сто одиннадцать тысяч автомобилей и стала пятой по продажам в рамках Индонезии. Лидирующие же позиции на этом рынке принадлежат по-прежнему бренду Toyota.
Автосалон в Индонезии должен открыться в конце текущего лета. И в его рамках японская компания собирается представить свой новый автомобиль, который, по заявлению самих разработчиков, будет рассчитан для молодёжи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на DAILY-MOTOR.
Концептуальный серийный автомобиль в скором времени должен перевоплотиться в серийную версию, которая будет предназначена для покупателей возрастом до тридцати пяти лет.
При этом, новинка выйдет в продажу не под именем Suzuki, а под суббрендом, который также будет презентован в рамках индонезийского мотор-шоу. Однако, никакие технические характеристики в компании пока раскрывать не спешат, поэтому нам остаётся только ждать официальной презентации в августе.
Читайте также: Suzuki удивил новым хэтчбеком
Напомним, что по итогам прошлого года компания Suzuki реализовала сто одиннадцать тысяч автомобилей и стала пятой по продажам в рамках Индонезии. Лидирующие же позиции на этом рынке принадлежат по-прежнему бренду Toyota.
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