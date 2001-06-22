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Раздел: Авто  
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Suzuki представит молодежную модель под новым брендом

Suzuki представит молодежную модель под новым брендомНовинка выйдет в продажу не под именем Suzuki.

Автосалон в Индонезии должен открыться в конце текущего лета. И в его рамках японская компания собирается представить свой новый автомобиль, который, по заявлению самих разработчиков, будет рассчитан для молодёжи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на DAILY-MOTOR.

Концептуальный серийный автомобиль в скором времени должен перевоплотиться в серийную версию, которая будет предназначена для покупателей возрастом до тридцати пяти лет.

При этом, новинка выйдет в продажу не под именем Suzuki, а под суббрендом, который также будет презентован в рамках индонезийского мотор-шоу. Однако, никакие технические характеристики в компании пока раскрывать не спешат, поэтому нам остаётся только ждать официальной презентации в августе.

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Напомним, что по итогам прошлого года компания Suzuki реализовала сто одиннадцать тысяч автомобилей и стала пятой по продажам в рамках Индонезии. Лидирующие же позиции на этом рынке принадлежат по-прежнему бренду Toyota.
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 Теги: Suzuki, бренд

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Сегодня, 18:19 » Автор: Едгар Букмирза
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