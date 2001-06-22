Раздел: Авто
BMW может закрыть британские заводы
BMW стремится найти способы решения проблем.
Баварская компания заявила, что ей придется остановить работу на британских предприятиях, если выход Великобритании с Европейского союза (Brexit) будет препятствовать своевременному импорту необходимых компонентов из Европы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на AUTO.TODAY.
«Мы всегда говорили, что можем сделать все возможное и подготовить все, но, если в конце дня цепочка поставок остановится на границе, мы не сможем производить нашу продукцию в Великобритании», — сказал менеджер по таможенным вопросам BMW Стефан Фрейсмут.
Это одна из самых ярких новостей от BMW, затрагивающая четыре производственных объекта в Великобритании: мини-завод в Оксфорде, завод Rolls Royce в Гудвуде, завод по производству двигателей в Хамс-Холле и завод по прессованию металла в Суиндоне. В перечисленных британских учреждениях задействовано более семи тысяч рабочих, которые в конечном итоге могут оказаться без постоянной работы.
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Предупреждающее заявление от немецкой марки появилось вслед за сообщением Airbus, где указывалось, что компания будет вынуждена покинуть Великобританию, если Brexit сделает деятельность неконкурентоспособной. Отмечается, Фрейсмут добавил, что BMW стремится найти способы решения проблем, связанных с выходом страны из Европейского Союза.
Баварская компания заявила, что ей придется остановить работу на британских предприятиях, если выход Великобритании с Европейского союза (Brexit) будет препятствовать своевременному импорту необходимых компонентов из Европы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на AUTO.TODAY.
«Мы всегда говорили, что можем сделать все возможное и подготовить все, но, если в конце дня цепочка поставок остановится на границе, мы не сможем производить нашу продукцию в Великобритании», — сказал менеджер по таможенным вопросам BMW Стефан Фрейсмут.
Это одна из самых ярких новостей от BMW, затрагивающая четыре производственных объекта в Великобритании: мини-завод в Оксфорде, завод Rolls Royce в Гудвуде, завод по производству двигателей в Хамс-Холле и завод по прессованию металла в Суиндоне. В перечисленных британских учреждениях задействовано более семи тысяч рабочих, которые в конечном итоге могут оказаться без постоянной работы.
Читайте также: Американские заводы Harley Davidson переедут в Евросоюз
Предупреждающее заявление от немецкой марки появилось вслед за сообщением Airbus, где указывалось, что компания будет вынуждена покинуть Великобританию, если Brexit сделает деятельность неконкурентоспособной. Отмечается, Фрейсмут добавил, что BMW стремится найти способы решения проблем, связанных с выходом страны из Европейского Союза.
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