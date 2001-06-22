Раздел: Авто
Suzuki создадут современный молодежный бренд
Аудитория нового бренда очень молода, в нее включены люди до 35.
Японский концерн готовится представить новый бренд в рамках будущего Индонезийского автосалона GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show).
Причем новый бренд дебютирует с новым молодежным кроссовером. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
Уже в конце лета 2018 года пройдет очередной международный автосалон в Индонезии - GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show), на котором будет представлено несколько интересных новинок.
Одной из них станет доступный молодежный кроссовер от нового дочернего бренда. Автомобиль будет представлен только в качестве концептуальной версии, однако позднее модель будет представлена уже в серийном варианте.
По предварительной информации, целевой аудиторией для новой модели станут водители не старше 35 лет. Возможно, автомобиль будет построен на базе Suzuki Wagon R. На данный момент – это самая маленькая модель марки в Индонезии, ее габариты: 3 600/1 475/1 670 мм, колесная база – 2 400 мм.
Читайте также: Так будет выглядеть хэтчбек Toyota на базе Suzuki Baleno
Отдельно стоит сказаться, что компания Suzuki входит в пятерку самых популярных брендов в Индонезии, продав за 2017 год 111 660 автомобилей. Первое место занимает компания Toyota, которая реализовала 370 000 экземпляров.
Несмотря на то, что новый суббренд не будет выходить за пределы индонезийского автосалона, все же адаптированные модели под головным брендом будут выпускаться для других азиатских стран.
Японский концерн готовится представить новый бренд в рамках будущего Индонезийского автосалона GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show).
Причем новый бренд дебютирует с новым молодежным кроссовером. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
Уже в конце лета 2018 года пройдет очередной международный автосалон в Индонезии - GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show), на котором будет представлено несколько интересных новинок.
Одной из них станет доступный молодежный кроссовер от нового дочернего бренда. Автомобиль будет представлен только в качестве концептуальной версии, однако позднее модель будет представлена уже в серийном варианте.
По предварительной информации, целевой аудиторией для новой модели станут водители не старше 35 лет. Возможно, автомобиль будет построен на базе Suzuki Wagon R. На данный момент – это самая маленькая модель марки в Индонезии, ее габариты: 3 600/1 475/1 670 мм, колесная база – 2 400 мм.
Читайте также: Так будет выглядеть хэтчбек Toyota на базе Suzuki Baleno
Отдельно стоит сказаться, что компания Suzuki входит в пятерку самых популярных брендов в Индонезии, продав за 2017 год 111 660 автомобилей. Первое место занимает компания Toyota, которая реализовала 370 000 экземпляров.
Несмотря на то, что новый суббренд не будет выходить за пределы индонезийского автосалона, все же адаптированные модели под головным брендом будут выпускаться для других азиатских стран.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
244
0
Также советуем посмотреть
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
Оставьте свой комментарий