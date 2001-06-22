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Раздел: Авто  
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Suzuki создадут современный молодежный бренд

Suzuki создадут современный молодежный брендАудитория нового бренда очень молода, в нее включены люди до 35.

Японский концерн готовится представить новый бренд в рамках будущего Индонезийского автосалона GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show).

Причем новый бренд дебютирует с новым молодежным кроссовером. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.

Уже в конце лета 2018 года пройдет очередной международный автосалон в Индонезии - GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show), на котором будет представлено несколько интересных новинок.

Одной из них станет доступный молодежный кроссовер от нового дочернего бренда. Автомобиль будет представлен только в качестве концептуальной версии, однако позднее модель будет представлена уже в серийном варианте.

По предварительной информации, целевой аудиторией для новой модели станут водители не старше 35 лет. Возможно, автомобиль будет построен на базе Suzuki Wagon R. На данный момент – это самая маленькая модель марки в Индонезии, ее габариты: 3 600/1 475/1 670 мм, колесная база – 2 400 мм.

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Отдельно стоит сказаться, что компания Suzuki входит в пятерку самых популярных брендов в Индонезии, продав за 2017 год 111 660 автомобилей. Первое место занимает компания Toyota, которая реализовала 370 000 экземпляров.

Несмотря на то, что новый суббренд не будет выходить за пределы индонезийского автосалона, все же адаптированные модели под головным брендом будут выпускаться для других азиатских стран.
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 Теги: Suzuki, авто, бренд

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Сегодня, 21:14 » Автор: Едгар Букмирза
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