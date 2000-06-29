Эти внедорожники потребляют меньше всего топлива

Эксперты составили рейтинг экономичных кроссоверов и внедорожников.



Кроссоверы и внедорожники расходуют больше топлива по сравнению с, например, седанами и хэтчбеками. Однако, и среди них есть экономичные модели, сообщает



Предлагаем вашему вниманию 10 кроссоверов и внедорожников 2018 модельного года, которые меньше всего в своем сегменте расходуют топлива.



1. Nissan Kicks

7,5 л — Город / 6,5 л — Шоссе / 7,1 л — В среднем

Nissan Kicks (см. фото вверху) в линейке Nissan стал заменой Nissan Juke. Этот субкомпактный кроссовер оснащается четырехцилиндровым 1,6 л двигателем мощностью 125 л.с. Мотор работает вместе с автоматической коробкой передач CVT. В США его владельцу нужно будет потратить на топливо примерно 1 350 долларов в год.



2. Chevrolet Equinox

8,4 л — Город / 6 л — Шоссе / 7,3 л — В среднем

Компактный Chevrolet Equinox меньше всего расходует топлива с четырехцилиндровым 1,6 л турбодизелем. В этом случае топливо будет стоить владельцу Equinox около 1 550 долларов в год. Если мотор 2,0 литровый, то тогда за топливо нужно будет платить примерно 2 100 долларов в год.



3. GMC Terrain

8,4 л — Город / 6 л — Шоссе / 7,3 л — В среднем

GMC Terrain меньше всего расходует топлива в версии с четырехцилиндровым 1,6 л турбодизелем (стандартной является 6-ступенчатая автоматическая коробка передач). Владельцу такого Terrain нужно платить за топливо примерно 1 550 долларов в год.



4. Mazda CX-3

8,1 л — Город / 6,9 л — Шоссе / 7,5 л — В среднем

Mazda CX-3 – очень хороший автомобиль. Правда, у него все-таки есть один недостаток – не слишком просторный салон. Этот кроссовер оснащается четырехцилиндровым 2,0 л двигателем мощностью 146 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В Соединенных Штатах владельцу CX-3 нужно тратить на топливо в среднем 1 400 долларов в год.



5. Honda HR-V

8,4 л — Город / 6,9 л — Шоссе / 7,5 л — В среднем

Honda HR-V построен на базе компактного хэтчбека, поэтому его дизайн многие автолюбители считают спорным. Под его капотом находится 1,8 л мотор мощностью 141 л.с., который агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач (в базовой комплектации). Расходы на топливо для него у американцев составят примерно 1 440 долларов в год.



6. Honda CR-V

8,4 л — Город / 6,9 л — Шоссе / 7,8 л — В среднем

Компактный кроссовер Honda CR-V меньше всего расходует топлива с 1,5 л двигателем и с автоматической коробкой передач CVT. Стоимость затрат на топливо в США – 1450 долларов в год в версии с 1,5 л двигателем, и 1 550 долларов – в версии с 2,4 л мотором.



7. Hyundai Kona

8,4 л — Город / 7,3 л — Шоссе / 7,8 л — В среднем

Hyundai Kona меньше всего расходует топлива в версии с 1,6 л двигателем мощностью 175 л.с. и с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. В этом случае на его топливо в США нужно в среднем 1 450 долларов в год.



8. Buick Encore

8,7 л — Город / 7,1 л — Шоссе / 7,8 л — В среднем

Субкомпактный кроссовер Buick Encore оснащается 1,4 л турбо-двигателем. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это, конечно, не самый быстрый кроссовер, но зато топливо для него будет стоить примерно 1 450 долларов в год.



9. Subaru Crosstrek

8,7 л — Город / 7,1 л — Шоссе / 8,1 л — В среднем

Subaru Crosstrek даже в базовой комплектации с полноприводной системой является одним из самых экономичных субкомпактных кроссоверов. Он оснащается четырехцилиндровым 2,0 л двигателем, который работает в паре с автоматической коробкой передач CVT. В США стоимость топлива для него составит в среднем 1 500 долларов в год.



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10. Toyota C-HR

8,7 л — Город / 7,5 л — Шоссе / 8,1 л — В среднем

Субкомпактный кроссовер Toyota C-HR оснащается четырехцилиндровым 2,0 л двигателем мощностью 144 л.с, работающим вместе с автоматической коробкой передач CVT. В США его владельцу на топливо понадобится в среднем 1 500 долларов в год. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Кроссоверы и внедорожники расходуют больше топлива по сравнению с, например, седанами и хэтчбеками. Однако, и среди них есть экономичные модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews Предлагаем вашему вниманию 10 кроссоверов и внедорожников 2018 модельного года, которые меньше всего в своем сегменте расходуют топлива.1. Nissan Kicks7,5 л — Город / 6,5 л — Шоссе / 7,1 л — В среднемNissan Kicks (см. фото вверху) в линейке Nissan стал заменой Nissan Juke. Этот субкомпактный кроссовер оснащается четырехцилиндровым 1,6 л двигателем мощностью 125 л.с. Мотор работает вместе с автоматической коробкой передач CVT. В США его владельцу нужно будет потратить на топливо примерно 1 350 долларов в год.2. Chevrolet Equinox8,4 л — Город / 6 л — Шоссе / 7,3 л — В среднемКомпактный Chevrolet Equinox меньше всего расходует топлива с четырехцилиндровым 1,6 л турбодизелем. В этом случае топливо будет стоить владельцу Equinox около 1 550 долларов в год. Если мотор 2,0 литровый, то тогда за топливо нужно будет платить примерно 2 100 долларов в год.3. GMC Terrain8,4 л — Город / 6 л — Шоссе / 7,3 л — В среднемGMC Terrain меньше всего расходует топлива в версии с четырехцилиндровым 1,6 л турбодизелем (стандартной является 6-ступенчатая автоматическая коробка передач). Владельцу такого Terrain нужно платить за топливо примерно 1 550 долларов в год.4. Mazda CX-38,1 л — Город / 6,9 л — Шоссе / 7,5 л — В среднемMazda CX-3 – очень хороший автомобиль. Правда, у него все-таки есть один недостаток – не слишком просторный салон. Этот кроссовер оснащается четырехцилиндровым 2,0 л двигателем мощностью 146 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В Соединенных Штатах владельцу CX-3 нужно тратить на топливо в среднем 1 400 долларов в год.5. Honda HR-V8,4 л — Город / 6,9 л — Шоссе / 7,5 л — В среднемHonda HR-V построен на базе компактного хэтчбека, поэтому его дизайн многие автолюбители считают спорным. Под его капотом находится 1,8 л мотор мощностью 141 л.с., который агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач (в базовой комплектации). Расходы на топливо для него у американцев составят примерно 1 440 долларов в год.6. Honda CR-V8,4 л — Город / 6,9 л — Шоссе / 7,8 л — В среднемКомпактный кроссовер Honda CR-V меньше всего расходует топлива с 1,5 л двигателем и с автоматической коробкой передач CVT. Стоимость затрат на топливо в США – 1450 долларов в год в версии с 1,5 л двигателем, и 1 550 долларов – в версии с 2,4 л мотором.7. Hyundai Kona8,4 л — Город / 7,3 л — Шоссе / 7,8 л — В среднемHyundai Kona меньше всего расходует топлива в версии с 1,6 л двигателем мощностью 175 л.с. и с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. В этом случае на его топливо в США нужно в среднем 1 450 долларов в год.8. Buick Encore8,7 л — Город / 7,1 л — Шоссе / 7,8 л — В среднемСубкомпактный кроссовер Buick Encore оснащается 1,4 л турбо-двигателем. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это, конечно, не самый быстрый кроссовер, но зато топливо для него будет стоить примерно 1 450 долларов в год.9. Subaru Crosstrek8,7 л — Город / 7,1 л — Шоссе / 8,1 л — В среднемSubaru Crosstrek даже в базовой комплектации с полноприводной системой является одним из самых экономичных субкомпактных кроссоверов. Он оснащается четырехцилиндровым 2,0 л двигателем, который работает в паре с автоматической коробкой передач CVT. В США стоимость топлива для него составит в среднем 1 500 долларов в год.10. Toyota C-HR8,7 л — Город / 7,5 л — Шоссе / 8,1 л — В среднемСубкомпактный кроссовер Toyota C-HR оснащается четырехцилиндровым 2,0 л двигателем мощностью 144 л.с, работающим вместе с автоматической коробкой передач CVT. В США его владельцу на топливо понадобится в среднем 1 500 долларов в год.



