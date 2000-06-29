Раздел: Авто
Эти внедорожники потребляют меньше всего топлива
Эксперты составили рейтинг экономичных кроссоверов и внедорожников.
Кроссоверы и внедорожники расходуют больше топлива по сравнению с, например, седанами и хэтчбеками. Однако, и среди них есть экономичные модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Предлагаем вашему вниманию 10 кроссоверов и внедорожников 2018 модельного года, которые меньше всего в своем сегменте расходуют топлива.
1. Nissan Kicks
7,5 л — Город / 6,5 л — Шоссе / 7,1 л — В среднем
Nissan Kicks (см. фото вверху) в линейке Nissan стал заменой Nissan Juke. Этот субкомпактный кроссовер оснащается четырехцилиндровым 1,6 л двигателем мощностью 125 л.с. Мотор работает вместе с автоматической коробкой передач CVT. В США его владельцу нужно будет потратить на топливо примерно 1 350 долларов в год.
2. Chevrolet Equinox
8,4 л — Город / 6 л — Шоссе / 7,3 л — В среднем
Компактный Chevrolet Equinox меньше всего расходует топлива с четырехцилиндровым 1,6 л турбодизелем. В этом случае топливо будет стоить владельцу Equinox около 1 550 долларов в год. Если мотор 2,0 литровый, то тогда за топливо нужно будет платить примерно 2 100 долларов в год.
3. GMC Terrain
8,4 л — Город / 6 л — Шоссе / 7,3 л — В среднем
GMC Terrain меньше всего расходует топлива в версии с четырехцилиндровым 1,6 л турбодизелем (стандартной является 6-ступенчатая автоматическая коробка передач). Владельцу такого Terrain нужно платить за топливо примерно 1 550 долларов в год.
4. Mazda CX-3
8,1 л — Город / 6,9 л — Шоссе / 7,5 л — В среднем
Mazda CX-3 – очень хороший автомобиль. Правда, у него все-таки есть один недостаток – не слишком просторный салон. Этот кроссовер оснащается четырехцилиндровым 2,0 л двигателем мощностью 146 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В Соединенных Штатах владельцу CX-3 нужно тратить на топливо в среднем 1 400 долларов в год.
5. Honda HR-V
8,4 л — Город / 6,9 л — Шоссе / 7,5 л — В среднем
Honda HR-V построен на базе компактного хэтчбека, поэтому его дизайн многие автолюбители считают спорным. Под его капотом находится 1,8 л мотор мощностью 141 л.с., который агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач (в базовой комплектации). Расходы на топливо для него у американцев составят примерно 1 440 долларов в год.
6. Honda CR-V
8,4 л — Город / 6,9 л — Шоссе / 7,8 л — В среднем
Компактный кроссовер Honda CR-V меньше всего расходует топлива с 1,5 л двигателем и с автоматической коробкой передач CVT. Стоимость затрат на топливо в США – 1450 долларов в год в версии с 1,5 л двигателем, и 1 550 долларов – в версии с 2,4 л мотором.
7. Hyundai Kona
8,4 л — Город / 7,3 л — Шоссе / 7,8 л — В среднем
Hyundai Kona меньше всего расходует топлива в версии с 1,6 л двигателем мощностью 175 л.с. и с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. В этом случае на его топливо в США нужно в среднем 1 450 долларов в год.
8. Buick Encore
8,7 л — Город / 7,1 л — Шоссе / 7,8 л — В среднем
Субкомпактный кроссовер Buick Encore оснащается 1,4 л турбо-двигателем. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это, конечно, не самый быстрый кроссовер, но зато топливо для него будет стоить примерно 1 450 долларов в год.
9. Subaru Crosstrek
8,7 л — Город / 7,1 л — Шоссе / 8,1 л — В среднем
Subaru Crosstrek даже в базовой комплектации с полноприводной системой является одним из самых экономичных субкомпактных кроссоверов. Он оснащается четырехцилиндровым 2,0 л двигателем, который работает в паре с автоматической коробкой передач CVT. В США стоимость топлива для него составит в среднем 1 500 долларов в год.
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10. Toyota C-HR
8,7 л — Город / 7,5 л — Шоссе / 8,1 л — В среднем
Субкомпактный кроссовер Toyota C-HR оснащается четырехцилиндровым 2,0 л двигателем мощностью 144 л.с, работающим вместе с автоматической коробкой передач CVT. В США его владельцу на топливо понадобится в среднем 1 500 долларов в год.
Кроссоверы и внедорожники расходуют больше топлива по сравнению с, например, седанами и хэтчбеками. Однако, и среди них есть экономичные модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Предлагаем вашему вниманию 10 кроссоверов и внедорожников 2018 модельного года, которые меньше всего в своем сегменте расходуют топлива.
1. Nissan Kicks
7,5 л — Город / 6,5 л — Шоссе / 7,1 л — В среднем
Nissan Kicks (см. фото вверху) в линейке Nissan стал заменой Nissan Juke. Этот субкомпактный кроссовер оснащается четырехцилиндровым 1,6 л двигателем мощностью 125 л.с. Мотор работает вместе с автоматической коробкой передач CVT. В США его владельцу нужно будет потратить на топливо примерно 1 350 долларов в год.
2. Chevrolet Equinox
8,4 л — Город / 6 л — Шоссе / 7,3 л — В среднем
Компактный Chevrolet Equinox меньше всего расходует топлива с четырехцилиндровым 1,6 л турбодизелем. В этом случае топливо будет стоить владельцу Equinox около 1 550 долларов в год. Если мотор 2,0 литровый, то тогда за топливо нужно будет платить примерно 2 100 долларов в год.
3. GMC Terrain
8,4 л — Город / 6 л — Шоссе / 7,3 л — В среднем
GMC Terrain меньше всего расходует топлива в версии с четырехцилиндровым 1,6 л турбодизелем (стандартной является 6-ступенчатая автоматическая коробка передач). Владельцу такого Terrain нужно платить за топливо примерно 1 550 долларов в год.
4. Mazda CX-3
8,1 л — Город / 6,9 л — Шоссе / 7,5 л — В среднем
Mazda CX-3 – очень хороший автомобиль. Правда, у него все-таки есть один недостаток – не слишком просторный салон. Этот кроссовер оснащается четырехцилиндровым 2,0 л двигателем мощностью 146 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В Соединенных Штатах владельцу CX-3 нужно тратить на топливо в среднем 1 400 долларов в год.
5. Honda HR-V
8,4 л — Город / 6,9 л — Шоссе / 7,5 л — В среднем
Honda HR-V построен на базе компактного хэтчбека, поэтому его дизайн многие автолюбители считают спорным. Под его капотом находится 1,8 л мотор мощностью 141 л.с., который агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач (в базовой комплектации). Расходы на топливо для него у американцев составят примерно 1 440 долларов в год.
6. Honda CR-V
8,4 л — Город / 6,9 л — Шоссе / 7,8 л — В среднем
Компактный кроссовер Honda CR-V меньше всего расходует топлива с 1,5 л двигателем и с автоматической коробкой передач CVT. Стоимость затрат на топливо в США – 1450 долларов в год в версии с 1,5 л двигателем, и 1 550 долларов – в версии с 2,4 л мотором.
7. Hyundai Kona
8,4 л — Город / 7,3 л — Шоссе / 7,8 л — В среднем
Hyundai Kona меньше всего расходует топлива в версии с 1,6 л двигателем мощностью 175 л.с. и с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. В этом случае на его топливо в США нужно в среднем 1 450 долларов в год.
8. Buick Encore
8,7 л — Город / 7,1 л — Шоссе / 7,8 л — В среднем
Субкомпактный кроссовер Buick Encore оснащается 1,4 л турбо-двигателем. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это, конечно, не самый быстрый кроссовер, но зато топливо для него будет стоить примерно 1 450 долларов в год.
9. Subaru Crosstrek
8,7 л — Город / 7,1 л — Шоссе / 8,1 л — В среднем
Subaru Crosstrek даже в базовой комплектации с полноприводной системой является одним из самых экономичных субкомпактных кроссоверов. Он оснащается четырехцилиндровым 2,0 л двигателем, который работает в паре с автоматической коробкой передач CVT. В США стоимость топлива для него составит в среднем 1 500 долларов в год.
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10. Toyota C-HR
8,7 л — Город / 7,5 л — Шоссе / 8,1 л — В среднем
Субкомпактный кроссовер Toyota C-HR оснащается четырехцилиндровым 2,0 л двигателем мощностью 144 л.с, работающим вместе с автоматической коробкой передач CVT. В США его владельцу на топливо понадобится в среднем 1 500 долларов в год.
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