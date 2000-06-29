Раздел: Авто
Эксперты составили рейтинг самых популярных кроссоверов в Украине
В список вошли 5 разных моделей авто.
Кроссоверы - один из наиболее предпочтительных украинских форматов автомобилей. Даже те, кто покупает седаны, не отказались бы и от SUV, если бы была возможность его приобрести. Ведь дороги у нас весьма посредственные, а ямы глубокие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
СМИ проанализировали предпочтения украинцев и отобрали самых популярных представителей данного типа авто.
5. Nissan X-Trail
У нас Nissan X-Trail продается с дизельным и бензиновым двигателями. Дизели идут исключительно с механической КПП, а с бензиновыми доступен вариатор. И хотя двухлитровую бензиновую версию можно взять и с МКПП, предпочтение отдают бесступенчатой трансмиссии.
4. Hyundai Tucson
Эта модель популярна у нас еще с первого поколения, которое когда-то даже выпускали в Украине. Нынешний вариант дороже и премиальный. Машину предлагают с бензиновым и дизельным мотором, оба объемом 2 литра. Турбодизель выдает 185 лошадиных сил, а бензиновый «атмосферник» - 155.
3. Nissan Qashqai
Еще один Ниссан, компактный собрат X-Trail. И довольно бюджетный, цены стартуют от $ 19 000. То, что в Украине не предлагают Кашкай с популярным в последнее время дизелем, не мешает машине хорошо продаваться. Предлагается 1,2-литровый турбомотор на 115 лошадиных сил или двухлитровый агрегат на 144 «лошадки».
2. Renault Duster
Один из самых популярных кроссоверов еще с тех пор, как первое поколение вышло на наш рынок. Благодаря удачной геометрии, трансмиссии и подвеске полноприводной вариант на легком бездорожье не уступит полноценным внедорожникам. В новом поколении машина стала симпатичнее, улучшились материалы отделки, шумоизоляция. А надежность и проходимость никуда не делись.
Читайте также: Эти внедорожники потребляют меньше всего топлива
1. Toyota RAV4
Несмотря на то, что это далеко не самая младшая модель, а полный привод вы получаете только в одной из комплектаций, машина у нас феноменально популярна. Сказываются имидж Тойоты как надежной марки и адекватный ценник. В линейке моторов есть бензиновые и дизельные агрегаты, но это тот случай, когда чаще выбирают бензин.
Кроссоверы - один из наиболее предпочтительных украинских форматов автомобилей. Даже те, кто покупает седаны, не отказались бы и от SUV, если бы была возможность его приобрести. Ведь дороги у нас весьма посредственные, а ямы глубокие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
СМИ проанализировали предпочтения украинцев и отобрали самых популярных представителей данного типа авто.
5. Nissan X-Trail
У нас Nissan X-Trail продается с дизельным и бензиновым двигателями. Дизели идут исключительно с механической КПП, а с бензиновыми доступен вариатор. И хотя двухлитровую бензиновую версию можно взять и с МКПП, предпочтение отдают бесступенчатой трансмиссии.
4. Hyundai Tucson
Эта модель популярна у нас еще с первого поколения, которое когда-то даже выпускали в Украине. Нынешний вариант дороже и премиальный. Машину предлагают с бензиновым и дизельным мотором, оба объемом 2 литра. Турбодизель выдает 185 лошадиных сил, а бензиновый «атмосферник» - 155.
3. Nissan Qashqai
Еще один Ниссан, компактный собрат X-Trail. И довольно бюджетный, цены стартуют от $ 19 000. То, что в Украине не предлагают Кашкай с популярным в последнее время дизелем, не мешает машине хорошо продаваться. Предлагается 1,2-литровый турбомотор на 115 лошадиных сил или двухлитровый агрегат на 144 «лошадки».
2. Renault Duster
Один из самых популярных кроссоверов еще с тех пор, как первое поколение вышло на наш рынок. Благодаря удачной геометрии, трансмиссии и подвеске полноприводной вариант на легком бездорожье не уступит полноценным внедорожникам. В новом поколении машина стала симпатичнее, улучшились материалы отделки, шумоизоляция. А надежность и проходимость никуда не делись.
Читайте также: Эти внедорожники потребляют меньше всего топлива
1. Toyota RAV4
Несмотря на то, что это далеко не самая младшая модель, а полный привод вы получаете только в одной из комплектаций, машина у нас феноменально популярна. Сказываются имидж Тойоты как надежной марки и адекватный ценник. В линейке моторов есть бензиновые и дизельные агрегаты, но это тот случай, когда чаще выбирают бензин.
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