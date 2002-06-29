Раздел: Авто
Эксперт рассказал об интересных тонкостях работы спидометра
Производители специально завышают показатели скорости на приборе.
Спидометр высчитывает скорость автомобиля косвенно, через обороты выходного вала коробки передач, поэтому не всегда отражает реальную картину передвижения в пространстве. Он имеет свою погрешность, которая колеблется в рамках 0,5 %. Кроме того, есть масса иных факторов, заставляющих измерительную технику ошибаться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Хозяин машины может поставить нештатные колеса, или при тюнинге заменят главную пару. Случаются и непредвиденные ситуации: если вдруг спустит шина или придется ехать на докатке. Тогда истинная скорость машины тоже изменится, а показания спидометра останутся прежними.
Поэтому, чтобы водитель вдруг не решил, что едет слишком медленно, на законодательном уровне предписано вносить в техническую часть спидометра положительные коррекции.
Приборы измерения скорости сознательно настроены на завышение. И сделано это по соображениям безопасности.
Согласно техническому регламенту «скорость по прибору не должна быть меньше истинной». Другими словами, завышать прибор может, а вот занижать ему запрещено законом. Поэтому конструкторы закладывают в показания скорости запас, который, как демпфер, оставляет их в рамках разрешенного коридора.
Определить этот запас можно самому. Достаточно посмотреть на экран навигатора во время движения и сравнить с положением стрелки спидометра. Но для любителей точных цифр существует утвержденная методика.
«Между скоростью, указываемой на шкале спидометра (V1) и истинной скоростью (V2) должно соблюдаться следующее отношение: 0 < V1-V2 < V2/10+4 км/ч».
Если подставить истинную скорость автомобиля на междугородней дороге в 100 км/ч, то положительные искажения автомобильного спидометра не должны превышать 14 км/ч. Но это максимальное значение. На практике каждый производитель решает сам, как настроить спидометр в рамках отведенного коридора. Обычно плюсование колеблется в районе 7 км/ч. То есть при истинной скорости в 100 км/ч спидометр показывает примерно 107 км/ч.
На сколько врет спидометр и зачем?
При меньшей скорости искажение тоже снижается, однако оно никогда не падает ниже 5 км/ч. Если ехать в городе ровно 60 км/ч, то истинная скорость составляет 55 км/ч.
Почему же производители не спешат устанавливать точные приборы на основе спутниковой системы GPS? Ведь показания навигационных спутников не зависят от размерности шин или частоты вращения выходного вала.
Все просто: поймать сигналы навигационных спутников можно не везде. В больших городах с их радиоэлектронными помехами и крупными зданиями сбои «космической» связи случаются слишком часто. А скорость водителю нужно знать всегда и без задержек – пускай и слегка завышенную.
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В общем, погрешности автомобильного спидометра помогают ездить безопасно. Они не только тешат самолюбие людей, но и идут им на пользу, зачастую уберегая от ненамеренного нарушения скоростного режима, чреватого неприятным штрафом.
Спидометр высчитывает скорость автомобиля косвенно, через обороты выходного вала коробки передач, поэтому не всегда отражает реальную картину передвижения в пространстве. Он имеет свою погрешность, которая колеблется в рамках 0,5 %. Кроме того, есть масса иных факторов, заставляющих измерительную технику ошибаться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Хозяин машины может поставить нештатные колеса, или при тюнинге заменят главную пару. Случаются и непредвиденные ситуации: если вдруг спустит шина или придется ехать на докатке. Тогда истинная скорость машины тоже изменится, а показания спидометра останутся прежними.
Поэтому, чтобы водитель вдруг не решил, что едет слишком медленно, на законодательном уровне предписано вносить в техническую часть спидометра положительные коррекции.
Приборы измерения скорости сознательно настроены на завышение. И сделано это по соображениям безопасности.
Согласно техническому регламенту «скорость по прибору не должна быть меньше истинной». Другими словами, завышать прибор может, а вот занижать ему запрещено законом. Поэтому конструкторы закладывают в показания скорости запас, который, как демпфер, оставляет их в рамках разрешенного коридора.
Определить этот запас можно самому. Достаточно посмотреть на экран навигатора во время движения и сравнить с положением стрелки спидометра. Но для любителей точных цифр существует утвержденная методика.
«Между скоростью, указываемой на шкале спидометра (V1) и истинной скоростью (V2) должно соблюдаться следующее отношение: 0 < V1-V2 < V2/10+4 км/ч».
Если подставить истинную скорость автомобиля на междугородней дороге в 100 км/ч, то положительные искажения автомобильного спидометра не должны превышать 14 км/ч. Но это максимальное значение. На практике каждый производитель решает сам, как настроить спидометр в рамках отведенного коридора. Обычно плюсование колеблется в районе 7 км/ч. То есть при истинной скорости в 100 км/ч спидометр показывает примерно 107 км/ч.
На сколько врет спидометр и зачем?
При меньшей скорости искажение тоже снижается, однако оно никогда не падает ниже 5 км/ч. Если ехать в городе ровно 60 км/ч, то истинная скорость составляет 55 км/ч.
Почему же производители не спешат устанавливать точные приборы на основе спутниковой системы GPS? Ведь показания навигационных спутников не зависят от размерности шин или частоты вращения выходного вала.
Все просто: поймать сигналы навигационных спутников можно не везде. В больших городах с их радиоэлектронными помехами и крупными зданиями сбои «космической» связи случаются слишком часто. А скорость водителю нужно знать всегда и без задержек – пускай и слегка завышенную.
Читайте также: Тюнинг "по-богатому": в Чехии показали позолоченные BMW
В общем, погрешности автомобильного спидометра помогают ездить безопасно. Они не только тешат самолюбие людей, но и идут им на пользу, зачастую уберегая от ненамеренного нарушения скоростного режима, чреватого неприятным штрафом.
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