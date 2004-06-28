Раздел: Авто
В Mercedes-Benz рассказали, каким будет новый пикап
Об этом рассказал главный инженер проекта Фрэнк Шумахер на презентации пикапа в Австралии.
На старте продаж пикапу были доступны только 4-цилиндровые двигатели Nissan, позже X-Class всё же получил немецкий V6, теперь, судя по всему, нас ожидает пополнение в лице V8. По словам инженера, такая необходимость продиктована исключительно рынком, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Отметим, что в данном случае речь идёт не о моторе от автомобилей с шильдиком AMG, а о его дефорсированной версии. Однако, официального подтверждения этой информации пока нет.
Читайте также: Mercedes-Benz представил пикап X-Class
Напомним, на данный момент самый мощный двигатель в моторной гамме Mercedes-Benz X-Class развивает 258 л.с. и 550 Нм крутящего момента.
На старте продаж пикапу были доступны только 4-цилиндровые двигатели Nissan, позже X-Class всё же получил немецкий V6, теперь, судя по всему, нас ожидает пополнение в лице V8. По словам инженера, такая необходимость продиктована исключительно рынком, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Отметим, что в данном случае речь идёт не о моторе от автомобилей с шильдиком AMG, а о его дефорсированной версии. Однако, официального подтверждения этой информации пока нет.
Читайте также: Mercedes-Benz представил пикап X-Class
Напомним, на данный момент самый мощный двигатель в моторной гамме Mercedes-Benz X-Class развивает 258 л.с. и 550 Нм крутящего момента.
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