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Раздел: Авто  
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Три способа самостоятельно прочистить дефлекторы обдува в авто

Три способа самостоятельно прочистить дефлекторы обдува в автоСо временем дефлекторы обдува в любой машине покрываются слоем пыли.

У тех, кто курит в машине, на них ещё и смолы оседают. Почистить дефлекторы можно разными способами, но вот три самых простых и распространенных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Первый способ заключается в снятии дефлекторных решеток и промывки их дома в тазике с теплой водой с моющими средствами. Это самый лучший и качественный способ. Проблема в том, как снять дефлекторы. У большинства машин они стоят на клипсах и защелках, так что снять их при помощи пассатижей (обмотанных изолентой, чтобы не поцарапать пластик) несложно. Но не все знают, как тянуть, куда тянуть и вообще не хочется лишний раз что-то снимать, ибо есть страх что-то сломать.

Поэтому второй способ: берем специальное средство для очистки дефлекторов и заливаем прямо в дефлекторы. Образующаяся пена расширяется и вымывает всю грязь и пыль. Остается только убрать пену и протереть бумажным полотенцем. Всё делается по инструкции, поэтому подробно описывать процедуру не буду.

Третий способ - взять компрессор с тонкой насадкой-иголкой для надувания мячей и вдуть всю пыль внутрь дефлекторов. Чтобы пыль не осталась внутри, надо потом закрыть все дефлекторы, включить обдув на максимум, направив поток воздуха в соответствующие дефлекторы. Вооружившись пылесосом, включенным на полную мощность, подносим шланг к каждому дефлектору по очереди, открываем его и всасываем всю вылетающую пыль.

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Четвертый способ - берем обычную кисточку для рисования (желательно несколько: потолще, потоньше, потверже, помягче) и убираем пыль ей. Можно параллельно орудовать пылесосом.
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 Теги: салон, авто, дефекторы, чистка

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Сегодня, 11:19 » Автор: Алена Шимко
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