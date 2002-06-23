Раздел: Авто
Три способа самостоятельно прочистить дефлекторы обдува в авто
Со временем дефлекторы обдува в любой машине покрываются слоем пыли.
У тех, кто курит в машине, на них ещё и смолы оседают. Почистить дефлекторы можно разными способами, но вот три самых простых и распространенных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Первый способ заключается в снятии дефлекторных решеток и промывки их дома в тазике с теплой водой с моющими средствами. Это самый лучший и качественный способ. Проблема в том, как снять дефлекторы. У большинства машин они стоят на клипсах и защелках, так что снять их при помощи пассатижей (обмотанных изолентой, чтобы не поцарапать пластик) несложно. Но не все знают, как тянуть, куда тянуть и вообще не хочется лишний раз что-то снимать, ибо есть страх что-то сломать.
Поэтому второй способ: берем специальное средство для очистки дефлекторов и заливаем прямо в дефлекторы. Образующаяся пена расширяется и вымывает всю грязь и пыль. Остается только убрать пену и протереть бумажным полотенцем. Всё делается по инструкции, поэтому подробно описывать процедуру не буду.
Третий способ - взять компрессор с тонкой насадкой-иголкой для надувания мячей и вдуть всю пыль внутрь дефлекторов. Чтобы пыль не осталась внутри, надо потом закрыть все дефлекторы, включить обдув на максимум, направив поток воздуха в соответствующие дефлекторы. Вооружившись пылесосом, включенным на полную мощность, подносим шланг к каждому дефлектору по очереди, открываем его и всасываем всю вылетающую пыль.
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Четвертый способ - берем обычную кисточку для рисования (желательно несколько: потолще, потоньше, потверже, помягче) и убираем пыль ей. Можно параллельно орудовать пылесосом.
У тех, кто курит в машине, на них ещё и смолы оседают. Почистить дефлекторы можно разными способами, но вот три самых простых и распространенных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Первый способ заключается в снятии дефлекторных решеток и промывки их дома в тазике с теплой водой с моющими средствами. Это самый лучший и качественный способ. Проблема в том, как снять дефлекторы. У большинства машин они стоят на клипсах и защелках, так что снять их при помощи пассатижей (обмотанных изолентой, чтобы не поцарапать пластик) несложно. Но не все знают, как тянуть, куда тянуть и вообще не хочется лишний раз что-то снимать, ибо есть страх что-то сломать.
Поэтому второй способ: берем специальное средство для очистки дефлекторов и заливаем прямо в дефлекторы. Образующаяся пена расширяется и вымывает всю грязь и пыль. Остается только убрать пену и протереть бумажным полотенцем. Всё делается по инструкции, поэтому подробно описывать процедуру не буду.
Третий способ - взять компрессор с тонкой насадкой-иголкой для надувания мячей и вдуть всю пыль внутрь дефлекторов. Чтобы пыль не осталась внутри, надо потом закрыть все дефлекторы, включить обдув на максимум, направив поток воздуха в соответствующие дефлекторы. Вооружившись пылесосом, включенным на полную мощность, подносим шланг к каждому дефлектору по очереди, открываем его и всасываем всю вылетающую пыль.
Читайте также: Украинский умелец самостоятельно собрал уникальную "Волгу"
Четвертый способ - берем обычную кисточку для рисования (желательно несколько: потолще, потоньше, потверже, помягче) и убираем пыль ей. Можно параллельно орудовать пылесосом.
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