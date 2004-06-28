Раздел: Авто
Audi добавила спортивности новому A4
Немецкая корпорация представляет A4 и A4 Avant 2019 модельного года, демонстрирующие обновленный дизайн.
Как и ожидалось, изменения оказались минимальными и Audi A4 получил новые бампера, пересмотренную решетку радиатора, имеющую планки с 3D-эффектом, и другие колесные диски. В число остальных модернизаций вошла обновленная выхлопная система с парой широких трапециевидных выхлопных труб, которые заменяют предыдущий круглый вариант, спойлер крышки багажного отсека и новый вариант отделки в оттенке Turbo Blue, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аuto.today.
Также новый пакет S Line competition, доступный для A4 и A4 Avant 2019 модельного года, предоставил 19-дюймовые колесные диски Audi Sport, красные тормозные суппорты, спортивную подвеску и светодиодные фары. Внутри автомобиля появились элементы из углеродного волокна и черные спортивные кожаные сиденья. При этом в качестве опции клиенты могут заказать спортивные сидения в оттенке Magma Red или других цветах.
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Компания не упоминает о технических различиях, поэтому ассортимент двигателей остается прежним и включает 1,4-литровый бензиновый TFSI с турбонаддувом и 3,0-литровый дизельный агрегат V6 TDI. По предварительным данным, продажи нового Audi A4 начнутся в третьем квартале 2018 года.
Как и ожидалось, изменения оказались минимальными и Audi A4 получил новые бампера, пересмотренную решетку радиатора, имеющую планки с 3D-эффектом, и другие колесные диски. В число остальных модернизаций вошла обновленная выхлопная система с парой широких трапециевидных выхлопных труб, которые заменяют предыдущий круглый вариант, спойлер крышки багажного отсека и новый вариант отделки в оттенке Turbo Blue, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аuto.today.
Также новый пакет S Line competition, доступный для A4 и A4 Avant 2019 модельного года, предоставил 19-дюймовые колесные диски Audi Sport, красные тормозные суппорты, спортивную подвеску и светодиодные фары. Внутри автомобиля появились элементы из углеродного волокна и черные спортивные кожаные сиденья. При этом в качестве опции клиенты могут заказать спортивные сидения в оттенке Magma Red или других цветах.
Читайте также: В США представили мощную модель Audi RS 5 Sportback
Компания не упоминает о технических различиях, поэтому ассортимент двигателей остается прежним и включает 1,4-литровый бензиновый TFSI с турбонаддувом и 3,0-литровый дизельный агрегат V6 TDI. По предварительным данным, продажи нового Audi A4 начнутся в третьем квартале 2018 года.
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