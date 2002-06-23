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Раздел: Авто  
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Honda представила обновленные Pilot и HR-V

Honda представила обновленные Pilot и HR-VКомпания Honda представила обновленные вседорожники Pilot и HR-V для американского рынка.

Модели получили доработанную внешность и расширенное оснащение, но изображений машин пока мало – опубликовано лишь по две фотографии каждой из них, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutosite.

Рестайлинговый «Пилот» от предшественника можно отличить по новой решетке радиатора, светодиодным фарам головного света и иному переднему бамперу, в котором изменились боковые воздухозаборники и появились черные Г-образные элементы с LED-элементами дневного света.

В салоне вседорожника появилась новая приборная панель, обновленный мультимедийный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto, развлекательная система с проигрывателем Blu-Ray для задних пассажиров, точка доступа в интернет и функция CabinTalk, которая позволяет пассажирам переговариваться друг с другом с помощью микрофонов, колонок и наушников.

Также была доработана девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Подробностей об обновлении трансмиссии, как и о гамме моторов, пока нет. Вероятно, «Пилот» продолжат оснащаться 280-сильным атмосферником 3.5.

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Что касается HR-V, то он тоже получил обновленную внешность, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также улучшенную шумоизоляцию и модернизированные вариатор и полный привод.
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 Теги: Honda, Pilot, HR-V, обновление

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Сегодня, 14:12 » Автор: Алена Шимко
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