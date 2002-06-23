Раздел: Авто
Опубликованы шпионские снимки седана BMW 7-Series
Компания BMW приступила к дорожным тестам рестайлинговой версии седана 7-Series.
Шпионские фотографии новинки были выложены изданием Carscoops, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoSite.
На снимках, скорее всего, представлена модификация модели под названием M760i.
Судя по фотографиям, автомобиль получит большую решетку радиатора в стиле X7, новую оптику и обновленные бамперы. В салоне следует ожидать появления новых сидений, видоизмененной приборной панели и модернизированной мультимедийной системы. Также водителю будут доступны передовые системы безопасности и помощи на дороге.
В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные агрегаты, которые были представлены на дорестайлинговом седане. Также ожидается появление 4,4-литрового бензинового двигателя с отдачей 525 л.с.
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При этом, ранее сообщалось, что модель может лишится 6,6-литрового мотора V12. Этот двигатель устанавливается на топовою модификацию «семерки» — M760Li. О причинах такого решения, не сообщается.
Шпионские фотографии новинки были выложены изданием Carscoops, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoSite.
На снимках, скорее всего, представлена модификация модели под названием M760i.
Судя по фотографиям, автомобиль получит большую решетку радиатора в стиле X7, новую оптику и обновленные бамперы. В салоне следует ожидать появления новых сидений, видоизмененной приборной панели и модернизированной мультимедийной системы. Также водителю будут доступны передовые системы безопасности и помощи на дороге.
В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные агрегаты, которые были представлены на дорестайлинговом седане. Также ожидается появление 4,4-литрового бензинового двигателя с отдачей 525 л.с.
Читайте также: Опубликованы шпионские фото нового седана Volkswagen
При этом, ранее сообщалось, что модель может лишится 6,6-литрового мотора V12. Этот двигатель устанавливается на топовою модификацию «семерки» — M760Li. О причинах такого решения, не сообщается.
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