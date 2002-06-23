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Раздел: Авто  
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Mercedes-Benz презентовала новый "Гелик" для военных

Mercedes-Benz презентовала новый "Гелик" для военныхИзначально, Mercedes-Benz G-класса разрабатывался для силовых структур, военных и тех, кто ценит свою безопасность.

Сейчас знаменитые Гелики могут обновить свой автопарк новой моделью - Mercedes-Benz G-Wagon MRV 6.2, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Авто с завода будет оборудовано бронеплитой под кузовом для усиления противоминной защиты, кузов не закрыт, из-за чего машина относится к легкой серии.

Назначение автомобиля - разведка и доставка групп спецназа. Исходя из того, что кузов автомобиля открыт. Служить он будет в Африке или на Ближнем Востоке, где трудно найти нормальную дорогу.

Автомобиль имеет портальные мосты, по два амортизатора на каждое колесо, централизованную систему подкачки шин и внедорожную резину.

В обновленном авто клиренс составит 412 мм., длина 5 520 мм., колесная база - 3 420 мм. Машина выдерживает нагрузку до 3 тонн.

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Дизельный двигатель объемом 3.0 и 5-ступенчатая МКП и возможность работать на низкопробном топливе - являются основными плюсами Mercedes-Benz G-Wagon MRV 6.2.
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 Теги: Mercedes-Benz, Гелик, военный

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Сегодня, 17:48 » Автор: Алена Шимко
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