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Раздел: Авто  
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Кроссовер Mazda CX-8 перестал быть эксклюзивом для Японии

Кроссовер Mazda CX-8 перестал быть эксклюзивом для ЯпонииКроссовер Mazda CX-8 дебютировал в Японии в прошлом году.

Трёхрядный «паркетник» начали продавать в Австралии. Позже модель появится и на других рынках.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.

Изначально Мазда позиционировала его как модель, предназначенную только для домашнего рынка, ведь «донором» для нового «паркетника» стал флагманский семиместный CX-9, который в Японии не представлен, хоть его и выпускают на родине марки. В начале 2018-го стало известно о том, что компания поменяла свое решение: «восьмерку» анонсировали для Австралии. Теперь же на Зелёном континенте стартовали продажи новинки.

Интересно, что австралийцам доступен и CX-9. «Восьмерка» позиционируется на ступеньку ниже, кроме того, этот кросс компактнее. Длина CX-8 равна 4 900 мм, ширина – 1 840 мм, высота – 1 730 мм. Габариты CX-9: 5 065/1 961/1 747 мм. А вот колесная база у моделей одинаковая – 2 930 мм.

Как и в Японии, в Австралии Mazda CX-8 предлагается только с дизелем Skyactiv-D 2.2 мощностью 190 л.с. (450 Нм), который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Привод – передний или полный. CX-9 на австралийском рынке можно купить лишь с бензиновым мотором Skyactiv-G 2.5 (231 л.с., 420 Нм), флагманский кроссовер тоже представлен в версиях FWD и AWD.

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Дизайн австралийской «восьмерки» такой же, как у японской модификации, аналогичен и список оборудования. Единственное отличие – в Австралии CX-8 продают только с семиместным салоном, тогда как в Японии у кросса еще есть шестиместный вариант. Для Mazda CX-8 предусмотрены: 17- или 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, камеры кругового обзора, системы распознавания дорожных знаков, автоматического торможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, мониторинга «слепых» зон, трехзонный климат-контроль, а также система G-Vectoring Control (GVC), которая перераспределяет подаваемый на ведущие передние колеса крутящий момент в разных фазах движения.
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 Теги: Mazda CX-8, Япония

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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