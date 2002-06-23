Раздел: Авто
Nissan GT-R50 получил уникальный дизайн купе
Купе автомобиля "сделали" Italdesign.
В интернете представлен суперкар Nissan GT-R50. Данное купе является уникальным, и посвящено юбилею японской модели и итальянского ателье Italdesign.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uamotors.
В нынешнем году и модели Nissan GT-R, и итальянскому ателье Italdesign исполняется по 50 лет. Две компании решили по такому поводу выпустить уникальный автомобиль, при этом неожиданно распределив свои роли в интересном проекте.
Так, Italdesign работала над проектированием и постройкой купе Nissan GT-R50. Внешнюю составляющую и салон транспортного средства разрабатывали эксперты из Nissan Design Europe и Nissan Design America. Так или иначе, в экстерьере суперкара, созданного в единственном экземпляре, просматривается «что-то итальянское». Пока состоялась только виртуальная презентация уникального купе GT-R50, однако в июле японцы вместе с Italdesign устроят «живой» показ экстремального автомобиля.
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Уже сейчас известно, что основой для машины послужил серийный Nissan GT-R Nismo. Уникальный GT-R50 оснащается бензиновым турбодвигателем 3.8 V6, производительность которого составляет 720 л.с. Он сочетается с 6-РКПП. Машина оснащена усиленными тормозами Brembo и обновленной подвеской с непрерывным регулированием демпфирующего усилия Bilstein DampTronic I. О серийном выпуске юбилейного купе пока ничего не говорится.
В интернете представлен суперкар Nissan GT-R50. Данное купе является уникальным, и посвящено юбилею японской модели и итальянского ателье Italdesign.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uamotors.
В нынешнем году и модели Nissan GT-R, и итальянскому ателье Italdesign исполняется по 50 лет. Две компании решили по такому поводу выпустить уникальный автомобиль, при этом неожиданно распределив свои роли в интересном проекте.
Так, Italdesign работала над проектированием и постройкой купе Nissan GT-R50. Внешнюю составляющую и салон транспортного средства разрабатывали эксперты из Nissan Design Europe и Nissan Design America. Так или иначе, в экстерьере суперкара, созданного в единственном экземпляре, просматривается «что-то итальянское». Пока состоялась только виртуальная презентация уникального купе GT-R50, однако в июле японцы вместе с Italdesign устроят «живой» показ экстремального автомобиля.
Читайте также: Рассекречен уникальный гусеничный кроссовер Nissan
Уже сейчас известно, что основой для машины послужил серийный Nissan GT-R Nismo. Уникальный GT-R50 оснащается бензиновым турбодвигателем 3.8 V6, производительность которого составляет 720 л.с. Он сочетается с 6-РКПП. Машина оснащена усиленными тормозами Brembo и обновленной подвеской с непрерывным регулированием демпфирующего усилия Bilstein DampTronic I. О серийном выпуске юбилейного купе пока ничего не говорится.
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