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Раздел: Авто  
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Nissan GT-R50 получил уникальный дизайн купе

Nissan GT-R50 получил уникальный дизайн купеКупе автомобиля "сделали" Italdesign.

В интернете представлен суперкар Nissan GT-R50. Данное купе является уникальным, и посвящено юбилею японской модели и итальянского ателье Italdesign.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uamotors.

В нынешнем году и модели Nissan GT-R, и итальянскому ателье Italdesign исполняется по 50 лет. Две компании решили по такому поводу выпустить уникальный автомобиль, при этом неожиданно распределив свои роли в интересном проекте.

Так, Italdesign работала над проектированием и постройкой купе Nissan GT-R50. Внешнюю составляющую и салон транспортного средства разрабатывали эксперты из Nissan Design Europe и Nissan Design America. Так или иначе, в экстерьере суперкара, созданного в единственном экземпляре, просматривается «что-то итальянское». Пока состоялась только виртуальная презентация уникального купе GT-R50, однако в июле японцы вместе с Italdesign устроят «живой» показ экстремального автомобиля.

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Уже сейчас известно, что основой для машины послужил серийный Nissan GT-R Nismo. Уникальный GT-R50 оснащается бензиновым турбодвигателем 3.8 V6, производительность которого составляет 720 л.с. Он сочетается с 6-РКПП. Машина оснащена усиленными тормозами Brembo и обновленной подвеской с непрерывным регулированием демпфирующего усилия Bilstein DampTronic I. О серийном выпуске юбилейного купе пока ничего не говорится.
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 Теги: Nissan GT-R50, Italdesign, дизайн

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Сегодня, 20:51 » Автор: Едгар Букмирза
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