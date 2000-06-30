Раздел: Авто
Dodge представил супермощное авто
Автомобиль имеет невероятный двигатель V8.
Dodge анонсировал мощный автомобиль — Challenger Hellcat Redeye.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Dodge полностью раскрыл модели Challenger и Challenger SRT Hellcat 2019 года. И вот автопроизводитель с радостью представляет «самую мощную и быструю машину»: Challenger SRT Hellcat Redeye.
Новый безумно мощный автомобиль имеет невероятный двигатель V8 на 797 лошадиных сил и 958 ньютон-метров крутящего момента. Мотор соединён с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с модернизированным гидротрансформатором, который обеспечивает 18% увеличения крутящего момента.
Двигатель V8 имеет 25 основных компонентов, включая большой нагнетатель (который, как утверждается, является крупнейшим заводским нагнетателем объемом 2,7 литра), укрепление шатунов и поршней, высокоскоростной клапан, систему впрыска топлива и улучшенную смазку система.
Сотню автомобиль набирает всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость 327 км/ч.
Интересен факт, что при полном газе автомобиль потребляет 5,4 литра топлива в минуту и, чтобы опустел топливный бак, понадобится чуть менее 11 минут.
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В 2019 году модели Challenger SRT Hellcat и R/T Scat Pack также будут доступны с пакетом Widebody, представленным в 2018 году.
Осенью 2018 года начнется производство передовой линейки Challenger, а поставки к дилерам начнутся в четвертом квартале этого года.
Dodge анонсировал мощный автомобиль — Challenger Hellcat Redeye.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Dodge полностью раскрыл модели Challenger и Challenger SRT Hellcat 2019 года. И вот автопроизводитель с радостью представляет «самую мощную и быструю машину»: Challenger SRT Hellcat Redeye.
Новый безумно мощный автомобиль имеет невероятный двигатель V8 на 797 лошадиных сил и 958 ньютон-метров крутящего момента. Мотор соединён с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с модернизированным гидротрансформатором, который обеспечивает 18% увеличения крутящего момента.
Двигатель V8 имеет 25 основных компонентов, включая большой нагнетатель (который, как утверждается, является крупнейшим заводским нагнетателем объемом 2,7 литра), укрепление шатунов и поршней, высокоскоростной клапан, систему впрыска топлива и улучшенную смазку система.
Сотню автомобиль набирает всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость 327 км/ч.
Интересен факт, что при полном газе автомобиль потребляет 5,4 литра топлива в минуту и, чтобы опустел топливный бак, понадобится чуть менее 11 минут.
Читайте также: Dodge выпустила новый автомобиль для полиции
В 2019 году модели Challenger SRT Hellcat и R/T Scat Pack также будут доступны с пакетом Widebody, представленным в 2018 году.
Осенью 2018 года начнется производство передовой линейки Challenger, а поставки к дилерам начнутся в четвертом квартале этого года.
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