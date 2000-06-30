» » Ferrari отзывает тысячи машин из-за проблем с безопасностью
Раздел: Авто  
0

Ferrari отзывает тысячи машин из-за проблем с безопасностью

Ferrari отзывает тысячи машин из-за проблем с безопасностью У автомобилей наблюдаются трудности с подушками безопасности.

Ferrari отзывает в США 1 507 автомобилей Ferrari California, 458 Italia (в том числе Spider), FF и F12berlinetta. Причина – проблемы с подушками безопасности компании Takata, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

В частности, под эту сервисную кампанию попали автомобили Ferrari California 2009-2013 годов выпуска, 458 Italia 2010-2013 годов выпуска, FF 2012-2013 годов выпуска, и F12berlinetta 2013 года выпуска. Были ли из-за данного дефекта зарегистрированы несчастные случаи с водителями или пассажирами автомобилей Ferrari – не сообщается.

Эти подушки безопасности не только плохо раскрываются, они даже при определенных обстоятельствах «выстреливают» кусочками металла. Естественно, это может причинить серьезный вред водителю и пассажирам.

Впервые о таких проблемах подушек безопасности Takata стало известно в 2013 году. Тогда по этой причине во всем мире отозвали около 3 млн. автомобилей. В последующие годы сервисные кампании из-за подушек безопасности Takata продолжились. Причем под отзывы попадали автомобили самых разных брендов – в общей сложности около 69 млн. экземпляров.

Читайте также: На автобанах Германии появятся грузовики без водителей

Компания Ferrari уже однажды (это было в 2016 году) из-за проблем с подушками безопасности отзывала свои машины. Тогда, в частности, отремонтировали 2 820 автомобилей 458 Italia 2010-2011 годов выпуска и California 2009-2011 годов выпуска.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ferrari, безопасность, отзыв авто

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
     170
     0

Похожие новости по теме

Ford отзывает крупную партию автомобилей Ford отзывает крупную партию автомобилей

Возникли проблемы с подушками Takata

BMW отзывает около двухсот тысяч автомобилей BMW отзывает около двухсот тысяч автомобилей

Немецкий концерн BMW AG отзывает около 230 117 автомобилей в США.

Ford отозвал более 800 тысяч автомобилей из-за брака Ford отозвал более 800 тысяч автомобилей из-за брака

Число отозванных автопроизводителем машин, на которых установлены подушки безопасности Takata выросло до 3 млн

Toyota отзывает 5,8 миллиона автомобилей по всему миру Toyota отзывает 5,8 миллиона автомобилей по всему миру

Отзыв происходит из-за дефекта подушек безопасности.

Из-за проблем с подушками безопасности Ferrari отзывает суперкары Из-за проблем с подушками безопасности Ferrari отзывает суперкары

Подушка может быть установлена в неправильной ориентации.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх