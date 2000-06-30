Раздел: Авто
Ferrari отзывает тысячи машин из-за проблем с безопасностью
У автомобилей наблюдаются трудности с подушками безопасности.
Ferrari отзывает в США 1 507 автомобилей Ferrari California, 458 Italia (в том числе Spider), FF и F12berlinetta. Причина – проблемы с подушками безопасности компании Takata, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
В частности, под эту сервисную кампанию попали автомобили Ferrari California 2009-2013 годов выпуска, 458 Italia 2010-2013 годов выпуска, FF 2012-2013 годов выпуска, и F12berlinetta 2013 года выпуска. Были ли из-за данного дефекта зарегистрированы несчастные случаи с водителями или пассажирами автомобилей Ferrari – не сообщается.
Эти подушки безопасности не только плохо раскрываются, они даже при определенных обстоятельствах «выстреливают» кусочками металла. Естественно, это может причинить серьезный вред водителю и пассажирам.
Впервые о таких проблемах подушек безопасности Takata стало известно в 2013 году. Тогда по этой причине во всем мире отозвали около 3 млн. автомобилей. В последующие годы сервисные кампании из-за подушек безопасности Takata продолжились. Причем под отзывы попадали автомобили самых разных брендов – в общей сложности около 69 млн. экземпляров.
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Компания Ferrari уже однажды (это было в 2016 году) из-за проблем с подушками безопасности отзывала свои машины. Тогда, в частности, отремонтировали 2 820 автомобилей 458 Italia 2010-2011 годов выпуска и California 2009-2011 годов выпуска.
Ferrari отзывает в США 1 507 автомобилей Ferrari California, 458 Italia (в том числе Spider), FF и F12berlinetta. Причина – проблемы с подушками безопасности компании Takata, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
В частности, под эту сервисную кампанию попали автомобили Ferrari California 2009-2013 годов выпуска, 458 Italia 2010-2013 годов выпуска, FF 2012-2013 годов выпуска, и F12berlinetta 2013 года выпуска. Были ли из-за данного дефекта зарегистрированы несчастные случаи с водителями или пассажирами автомобилей Ferrari – не сообщается.
Эти подушки безопасности не только плохо раскрываются, они даже при определенных обстоятельствах «выстреливают» кусочками металла. Естественно, это может причинить серьезный вред водителю и пассажирам.
Впервые о таких проблемах подушек безопасности Takata стало известно в 2013 году. Тогда по этой причине во всем мире отозвали около 3 млн. автомобилей. В последующие годы сервисные кампании из-за подушек безопасности Takata продолжились. Причем под отзывы попадали автомобили самых разных брендов – в общей сложности около 69 млн. экземпляров.
Читайте также: На автобанах Германии появятся грузовики без водителей
Компания Ferrari уже однажды (это было в 2016 году) из-за проблем с подушками безопасности отзывала свои машины. Тогда, в частности, отремонтировали 2 820 автомобилей 458 Italia 2010-2011 годов выпуска и California 2009-2011 годов выпуска.
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