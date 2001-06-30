Раздел: Авто
Volvo представила интересную бронемашину
На данный момент уже проводятся испытания модели Scarabee.
Французская оборонная компания Arquus (бывшая Renault Truck Defense, входит в состав группы Volvo) впервые представила информацию о разработанной легкой бронированной машине Scarabee с колесной формулой 4х4, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.
Arquus сообщила, что уже ведет заводские испытания первого построенного опытного образца Scarabee.
Эта машина разработана для замены в первую очередь известных легких бронеавтомобилей семейства Panhard VBL, которые находятся на вооружении французской армии. Для замены этой техники французское министерство обороны планирует в перспективе начать новую программу.
Однако в любом случае приобретение машин по этой программе французской армией будет возможно не ранее 2025 года, поэтому к тому времени Arquus собирается продвигать Scarabee на экспортные рынки.
Характеристики Scarabee не раскрываются, однако сообщается, что машина оснащена гибридной силовой установкой с электроприводом.
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Сообщается также, что машина может быть оснащена созданным Arquus перспективным легким дистанционно управляемым боевым модулем Hornet 30 с 30-мм автоматической пушкой.
Французская оборонная компания Arquus (бывшая Renault Truck Defense, входит в состав группы Volvo) впервые представила информацию о разработанной легкой бронированной машине Scarabee с колесной формулой 4х4, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.
Arquus сообщила, что уже ведет заводские испытания первого построенного опытного образца Scarabee.
Эта машина разработана для замены в первую очередь известных легких бронеавтомобилей семейства Panhard VBL, которые находятся на вооружении французской армии. Для замены этой техники французское министерство обороны планирует в перспективе начать новую программу.
Однако в любом случае приобретение машин по этой программе французской армией будет возможно не ранее 2025 года, поэтому к тому времени Arquus собирается продвигать Scarabee на экспортные рынки.
Характеристики Scarabee не раскрываются, однако сообщается, что машина оснащена гибридной силовой установкой с электроприводом.
Читайте также: На автобанах Германии появятся грузовики без водителей
Сообщается также, что машина может быть оснащена созданным Arquus перспективным легким дистанционно управляемым боевым модулем Hornet 30 с 30-мм автоматической пушкой.
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