» » Volvo представила интересную бронемашину
Раздел: Авто  
0

Volvo представила интересную бронемашину

Volvo представила интересную бронемашину На данный момент уже проводятся испытания модели Scarabee.

Французская оборонная компания Arquus (бывшая Renault Truck Defense, входит в состав группы Volvo) впервые представила информацию о разработанной легкой бронированной машине Scarabee с колесной формулой 4х4, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

Arquus сообщила, что уже ведет заводские испытания первого построенного опытного образца Scarabee.

Эта машина разработана для замены в первую очередь известных легких бронеавтомобилей семейства Panhard VBL, которые находятся на вооружении французской армии. Для замены этой техники французское министерство обороны планирует в перспективе начать новую программу.

Однако в любом случае приобретение машин по этой программе французской армией будет возможно не ранее 2025 года, поэтому к тому времени Arquus собирается продвигать Scarabee на экспортные рынки.

Характеристики Scarabee не раскрываются, однако сообщается, что машина оснащена гибридной силовой установкой с электроприводом.

Читайте также: На автобанах Германии появятся грузовики без водителей

Сообщается также, что машина может быть оснащена созданным Arquus перспективным легким дистанционно управляемым боевым модулем Hornet 30 с 30-мм автоматической пушкой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Volvo, бронемашину

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     179
     0

Похожие новости по теме

Mercedes представила интересное купе с гибридной силовой установкой Mercedes представила интересное купе с гибридной силовой установкой

Автомобиль появится на европейском рынке в конце лета этого года.

Армия США испытала уникальную бронемашину Армия США испытала уникальную бронемашину

В США испытали бронемашину с боевым лазером

Volvo презентует рестайлинговый кроссовер XC60 второго поколения Volvo презентует рестайлинговый кроссовер XC60 второго поколения

Второе поколение шведского кроссовера на данный момент проходит дорожные тесты.

Volvo представила предвестников двух новых моделей Volvo представила предвестников двух новых моделей

У моделей появятся модификации с гибридными и электрическими силовыми установками.

Вся модельная линейка Volvo станет гибридной Вся модельная линейка Volvo станет гибридной

Шведская компания Volvo заявила, что планирует к каждой модели в своей линейке создавать гибридную версию.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх