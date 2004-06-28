» » Ford занялся разработкой "умных" робомобилей
Раздел: Авто  
0

Ford занялся разработкой "умных" робомобилей

Ford занялся разработкой "умных" робомобилейКитайский технологический гигант Baidu и Ford China, подразделение известного американского автопроизводителя, подписали соглашение о сотрудничестве с целью дальнейшей совместной разработки технологий искусственного интеллекта для самоуправляемых автомобилей.

У компаний уже имеется опыт реализации совместных инициатив. В частности, они вместе инвестировали $150 млн в стартап Velodyne по разработке лидаров. Новый проект позволит сделать автомобили «умнее» благодаря добавлению вспомогательных технологий, включая поддержку сетевого взаимодействия, искусственный интеллект и цифровой маркетинг, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Интернет-UA.

Также будет вестись совместная работа над новой автомобильной системой и сервисами на базе платформы Baidu DuerOS Ai, которая, в свою очередь, является частью платформы Apollo разработки Baidu, позиционируемой как Android для беспилотных автомобилей. Из наиболее примечательных особенностей Duer для автомобиля можно назвать функции распознавания голоса и изображений, понимание естественных языков.

Читайте также: В Ford рассказали, когда появятся первые роботомобили

Кроме того, партнёры создадут совместную лабораторию для изучения возможностей для инноваций в своих автомобильных и мобильных бизнесах в Китае. Новая структура, в частности, будет сосредоточена на базирующихся на облачных вычислениях сервисах, которые включают в себя ИИ и потенциальную интеграцию с платформой Transportation Mobility Cloud (TMC), разработанной Autonomic, «дочкой» Ford.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ford, Китай, робомобили

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:37 » Автор: Алена Шимко
     143
     0

Похожие новости по теме

Baidu будет тестировать робомобили на улицах Пекина Baidu будет тестировать робомобили на улицах Пекина

К 2021 году китайский гигант намерен организовать выпуск автомобилей с четвёртым уровнем автоматизации.

Китайский поисковик Baidu займется созданием беспилотных авто Китайский поисковик Baidu займется созданием беспилотных авто

Первая серия автомобилей появится под Пекином.

В Ford рассказали, когда появятся первые роботомобили В Ford рассказали, когда появятся первые роботомобили

Инновационные автомобили должны стать серьезными конкурентами сервису Uber.

В Китае запретили тесты беспилотных автомобилей на обычных дорогах В Китае запретили тесты беспилотных автомобилей на обычных дорогах

Китайские компании уже проводили тесты беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

Baidu это вам не «байда»: китайские беспилотники уже на марше Baidu это вам не «байда»: китайские беспилотники уже на марше

Крупнейшая китайская компания Baidu заявила о готовности показать такой автомобиль во второй половине года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх