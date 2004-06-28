Раздел: Авто
Свежий рейтинг самым популярных пикапов этого года
Первую строчку рейтинга ТОП-10 занял пикап Ford F-Series.
За прошедшее время текущего года, не считая июньские цифры, глобальные продажи автомобиля составили 440 тысяч экземпляров. За минувший год данная модель разошлась по миру тиражом в миллион единиц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Второе место в ТОП-10 досталось пикапу Chevrolet Silverado. За отчетный период по всему миру было продано 263 968 транспортных средств. На третьем месте расположилась модель Ram Pick up, реализованная в количестве 230 704 единиц.
Четвертую строчку ТОП-10 занял пикап Toyota Hilux, продажи которого составили 215 679 автомобилей. Аутсайдером первой пятерки стал Isuzu D-Max, реализованный в количестве 111 297 экземпляров.
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Вторую половину рейтинга заняли Ford Ranger (107 929 ед.), Toyota Tacoma (103 620 ед.) GMC Sierra (99 938 ед.) Chevrolet Colorado (62 213 ед.) и Toyota Tundra (51 254 ед.).
За прошедшее время текущего года, не считая июньские цифры, глобальные продажи автомобиля составили 440 тысяч экземпляров. За минувший год данная модель разошлась по миру тиражом в миллион единиц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Второе место в ТОП-10 досталось пикапу Chevrolet Silverado. За отчетный период по всему миру было продано 263 968 транспортных средств. На третьем месте расположилась модель Ram Pick up, реализованная в количестве 230 704 единиц.
Четвертую строчку ТОП-10 занял пикап Toyota Hilux, продажи которого составили 215 679 автомобилей. Аутсайдером первой пятерки стал Isuzu D-Max, реализованный в количестве 111 297 экземпляров.
Читайте также: Появился свежий рейтинг самых популярных машин в Украине
Вторую половину рейтинга заняли Ford Ranger (107 929 ед.), Toyota Tacoma (103 620 ед.) GMC Sierra (99 938 ед.) Chevrolet Colorado (62 213 ед.) и Toyota Tundra (51 254 ед.).
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