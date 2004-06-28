Lamborghini показала гибрид Terzo Millennio

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Глава бренда Lamborghini заявил, что новая модель, как и свой предшественник, получит атмосферный двигатель класса V12.

Компания Lamborghini подтвердила слухи о том, что спорткар Aventador не получит заднеприводной версии, таким образом автомобиль будет существовать только в полноприводной версии.