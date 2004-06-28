Раздел: Авто
Lamborghini показала гибрид Terzo Millennio
Обычно, когда производитель хочет продемонстрировать новую модель, он раскрывает её всему миру (если это касается автомобилей серийного выпуска).
В том случае, когда компания планирует реализовать эксклюзивный гиперкар, необходим совершенно иной подход, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoToday.
Итальянская марка Lamborghini на протяжении всей жизни создает роскошные спортивные автомобили, предназначающиеся для определённых клиентов. Учитывая это, компания демонстрирует лимитированный гибридный гиперкар Terzo Millennio с заводским индексом LB48H только группе избранных возможных покупателей. Предполагается, что уникальный код транспортного средства можно расшифровать следующим образом: L означает Lamborghini, H – Hybrid, а цифры, находящиеся между ними, свидетельствуют о 48-вольтовой установке.
Читайте также: У Lamborghini готов первый гибридный суперкар
По предварительным данным, Terzo Millennio будет использовать 6,5-литровый двигатель V12 Aventador. Тираж автомобиля составит всего 63 экземпляра, получившие внушительную стоимость, измеряемую миллионами. Lamborghini пока не уточняет сумму, но Supercar Blog говорит о 2,5 миллионах долларов. На данный момент у компании имеется около 200 потенциальных клиентов, посетивших частное мероприятие в Италии.
В том случае, когда компания планирует реализовать эксклюзивный гиперкар, необходим совершенно иной подход, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoToday.
Итальянская марка Lamborghini на протяжении всей жизни создает роскошные спортивные автомобили, предназначающиеся для определённых клиентов. Учитывая это, компания демонстрирует лимитированный гибридный гиперкар Terzo Millennio с заводским индексом LB48H только группе избранных возможных покупателей. Предполагается, что уникальный код транспортного средства можно расшифровать следующим образом: L означает Lamborghini, H – Hybrid, а цифры, находящиеся между ними, свидетельствуют о 48-вольтовой установке.
Читайте также: У Lamborghini готов первый гибридный суперкар
По предварительным данным, Terzo Millennio будет использовать 6,5-литровый двигатель V12 Aventador. Тираж автомобиля составит всего 63 экземпляра, получившие внушительную стоимость, измеряемую миллионами. Lamborghini пока не уточняет сумму, но Supercar Blog говорит о 2,5 миллионах долларов. На данный момент у компании имеется около 200 потенциальных клиентов, посетивших частное мероприятие в Италии.
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