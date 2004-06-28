Раздел: Авто
Линейка BMW M Performance пополнится несколькими моделями
BMW запатентовал в США названия новых высокопроизводительных моделей семейства BMW M Performance — M335, M650 и M750.
Соответствующая заявка уже одобрена американским патентным бюро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
То, что BMW запатентовал названия для высокопроизводительных моделей, ещё не означает, что обязательно появятся в продаже такие модели. Немецкий автогигант может просто их зарезервировать, чтобы на них никто не «покушался». Так поступают многие автопроизводители.
Однако, мы думаем, что появление новых высокопроизводительных моделей BMW очень вероятно.
Недавно перед автогонкой на выносливость «24 часа Ле-Мана» состоялась премьера BMW M850i xDrive, который оснащается 4,4 л би-турбо двигателем мощностью 523 л.с. В прошлом году BMW представил M760Li с 6,0 л би-турбо двигателем мощностью 600 л.с.
M335 в линейке BMW может располагаться между моделями M340i и M3. Эта новинка может дебютировать вместе с остальной линейкой BMW 3-Series нового поколения уже в нынешнем году на автосалоне в Париже. M335 должен быть достаточно мощным и быстрым.
Модели M650 и M750 могут получить такой же двигатель, которым оснащается сейчас M850. Его мощность достигает 532 л.с.
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Итак, уже в октябре станет понятно, после презентации новой BMW 3-Series, какие планы у BMW в отношении запатентованных в США названий. Надеемся, что такие модели будут разработаны.
Соответствующая заявка уже одобрена американским патентным бюро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
То, что BMW запатентовал названия для высокопроизводительных моделей, ещё не означает, что обязательно появятся в продаже такие модели. Немецкий автогигант может просто их зарезервировать, чтобы на них никто не «покушался». Так поступают многие автопроизводители.
Однако, мы думаем, что появление новых высокопроизводительных моделей BMW очень вероятно.
Недавно перед автогонкой на выносливость «24 часа Ле-Мана» состоялась премьера BMW M850i xDrive, который оснащается 4,4 л би-турбо двигателем мощностью 523 л.с. В прошлом году BMW представил M760Li с 6,0 л би-турбо двигателем мощностью 600 л.с.
M335 в линейке BMW может располагаться между моделями M340i и M3. Эта новинка может дебютировать вместе с остальной линейкой BMW 3-Series нового поколения уже в нынешнем году на автосалоне в Париже. M335 должен быть достаточно мощным и быстрым.
Модели M650 и M750 могут получить такой же двигатель, которым оснащается сейчас M850. Его мощность достигает 532 л.с.
Читайте также: Manhart Performance презентовало модернизированное BMW M2
Итак, уже в октябре станет понятно, после презентации новой BMW 3-Series, какие планы у BMW в отношении запатентованных в США названий. Надеемся, что такие модели будут разработаны.
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