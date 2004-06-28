Раздел: Авто
В Германии создали необычную "Ниву"
Необычный автомобиль, который никак не напоминает ВАЗовскую продукцию и из всех советских транспортных средств больше всего похож на «Луноход», построили в 1987 году.
Машина под названием Lada Gorbi (так на Западе называли тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева) была построена на базе стандартной «Нивы». Но конструкцию переработали основательно и это касается не только кузова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
Так, двигатель перенесли в базу и установили между водителем и задней осью. Мотору существенно повысили отдачу — до 200 л.с.. Все элементы ходовой усилили и перенастроили. Ну и конечно же, в лучших традициях маэстро аэродинамики Луиджи Колани (именно он разрабатывал машину), автомобиль получил обтекаемый кузов.
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Благодаря легкому кузову с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления и форсированному мотору, модернизированная Нива могла набирать скорость около 200 км/ч. К сожалению, был построен всего один экземпляр. Данных о том, на каких условиях происходило сотрудничество Колани и ВАЗа нет — возможно конструктор построил прототип по собственной инициативе.
Машина под названием Lada Gorbi (так на Западе называли тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева) была построена на базе стандартной «Нивы». Но конструкцию переработали основательно и это касается не только кузова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
Так, двигатель перенесли в базу и установили между водителем и задней осью. Мотору существенно повысили отдачу — до 200 л.с.. Все элементы ходовой усилили и перенастроили. Ну и конечно же, в лучших традициях маэстро аэродинамики Луиджи Колани (именно он разрабатывал машину), автомобиль получил обтекаемый кузов.
Читайте также: В Корее создали самую необычную крышку для кофейных стаканчиков. Фото
Благодаря легкому кузову с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления и форсированному мотору, модернизированная Нива могла набирать скорость около 200 км/ч. К сожалению, был построен всего один экземпляр. Данных о том, на каких условиях происходило сотрудничество Колани и ВАЗа нет — возможно конструктор построил прототип по собственной инициативе.
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