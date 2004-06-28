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Раздел: Авто  
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В Германии создали необычную "Ниву"

В Германии создали необычную "Ниву"Необычный автомобиль, который никак не напоминает ВАЗовскую продукцию и из всех советских транспортных средств больше всего похож на «Луноход», построили в 1987 году.

Машина под названием Lada Gorbi (так на Западе называли тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева) была построена на базе стандартной «Нивы». Но конструкцию переработали основательно и это касается не только кузова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.

Так, двигатель перенесли в базу и установили между водителем и задней осью. Мотору существенно повысили отдачу — до 200 л.с.. Все элементы ходовой усилили и перенастроили. Ну и конечно же, в лучших традициях маэстро аэродинамики Луиджи Колани (именно он разрабатывал машину), автомобиль получил обтекаемый кузов.

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Благодаря легкому кузову с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления и форсированному мотору, модернизированная Нива могла набирать скорость около 200 км/ч. К сожалению, был построен всего один экземпляр. Данных о том, на каких условиях происходило сотрудничество Колани и ВАЗа нет — возможно конструктор построил прототип по собственной инициативе.
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 Теги: ВАЗ, Германия, Нива

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Сегодня, 16:57 » Автор: Алена Шимко
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