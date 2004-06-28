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Раздел: Авто  
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Ford и Volvo отказались от Женевского автосалона

Ford и Volvo отказались от Женевского автосалонаВсе дело в графиках.

Сразу два крупнейших мировых автопроизводителя Ford и Volvo заявили, что не станут принимать участие в Женевском автосалоне в 2019 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 360TV.RU.

Представители немецкого автоконцерна заявили, что все дело в графиках. Даты выпуска новых моделей машин, которые традиционно представляют в Женеве, не совпадают со временем проведения автосалона. Взамен в Ford пообещали более уединенную презентацию электрокаров в следующем году.

В шведской компании отказ от участия в Женевском автосалоне объяснили иначе. Сказали, что изменили свои маркетинговые стратегии и решили больше не ориентироваться на массового зрителя, сосредоточившись на клиентах собственного бренда.

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Ранее Renault показала, как будет выглядеть новый кроссовер бренда, мировая премьера которого состоится в августе на Московском автосалоне.
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 Теги: Ford, Volvo, автосалон

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Сегодня, 18:19 » Автор: Едгар Букмирза
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