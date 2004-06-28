Раздел: Авто
Ford и Volvo отказались от Женевского автосалона
Все дело в графиках.
Сразу два крупнейших мировых автопроизводителя Ford и Volvo заявили, что не станут принимать участие в Женевском автосалоне в 2019 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 360TV.RU.
Представители немецкого автоконцерна заявили, что все дело в графиках. Даты выпуска новых моделей машин, которые традиционно представляют в Женеве, не совпадают со временем проведения автосалона. Взамен в Ford пообещали более уединенную презентацию электрокаров в следующем году.
В шведской компании отказ от участия в Женевском автосалоне объяснили иначе. Сказали, что изменили свои маркетинговые стратегии и решили больше не ориентироваться на массового зрителя, сосредоточившись на клиентах собственного бренда.
Читайте также: Honda удивила посетителей Женевского автосалона новым Urban EV
Ранее Renault показала, как будет выглядеть новый кроссовер бренда, мировая премьера которого состоится в августе на Московском автосалоне.
Сразу два крупнейших мировых автопроизводителя Ford и Volvo заявили, что не станут принимать участие в Женевском автосалоне в 2019 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 360TV.RU.
Представители немецкого автоконцерна заявили, что все дело в графиках. Даты выпуска новых моделей машин, которые традиционно представляют в Женеве, не совпадают со временем проведения автосалона. Взамен в Ford пообещали более уединенную презентацию электрокаров в следующем году.
В шведской компании отказ от участия в Женевском автосалоне объяснили иначе. Сказали, что изменили свои маркетинговые стратегии и решили больше не ориентироваться на массового зрителя, сосредоточившись на клиентах собственного бренда.
Читайте также: Honda удивила посетителей Женевского автосалона новым Urban EV
Ранее Renault показала, как будет выглядеть новый кроссовер бренда, мировая премьера которого состоится в августе на Московском автосалоне.
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