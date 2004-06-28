Раздел: Авто
Hyundai может купить Fiat Chrysler Automobiles
У FCA неважно идут дела в Азии.
Похоже, что группа компаний Hyundai заняла выжидательную тактику, чтобы в следующем году совершить одну из самых важных сделок в своей истории.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
По сообщению издания Asia Times, главный исполнительный директор Hyundai Motor Group Чонг Монг Ку хочет сделать предложение Fiat Chrysler Automobiles о покупке концерна. Якобы, покупка может состояться после того, как акции Fiat Chrysler Automobiles существенно потеряют в цене.
Это может состояться в мае следующего года, уже после ухода Серджио Маркионне со своего поста. Кстати, он ранее заявлял, что подобные сделки не будут заключаться до конца текущего года.
По данным Asia Times, план по покупке FCA был инициирован руководителем компании Elliott Management Полом Сингером, который ранее инвестировал в Hyundai Motor Group порядка 1 миллиарда долларов.
По данным портала Motor1, такой шаг может быть связан с тем, что у FCA неважно идут дела в Азии, в то время как Hyundai ведёт там бизнес достаточно эффективно. Кроме того, между США и Южной Кореей заключено выгодное соглашение, и вот между США и Европейским союзом назревает мощный экономический кризис.
Читайте также: Fiat Chrysler отзывает почти 2 миллиона автомобилей
Слухи о том, что FCA может перейти под «крыло» другого концерна возникли не в первый раз. В 2015 году сообщалось, что FCA перейдёт под контроль PSA, месяцем позже появилась информация о возможном слиянии с GM, а также о покупке бренда Jeep со стороны Great Wall Motor Company, Guangzhou Automobile Group или Dongfeng. С осени прошлого года зарубежные издания сообщали, что самые серьёзные намерения демонстрирует именно Hyundai Motor Group.
Похоже, что группа компаний Hyundai заняла выжидательную тактику, чтобы в следующем году совершить одну из самых важных сделок в своей истории.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
По сообщению издания Asia Times, главный исполнительный директор Hyundai Motor Group Чонг Монг Ку хочет сделать предложение Fiat Chrysler Automobiles о покупке концерна. Якобы, покупка может состояться после того, как акции Fiat Chrysler Automobiles существенно потеряют в цене.
Это может состояться в мае следующего года, уже после ухода Серджио Маркионне со своего поста. Кстати, он ранее заявлял, что подобные сделки не будут заключаться до конца текущего года.
По данным Asia Times, план по покупке FCA был инициирован руководителем компании Elliott Management Полом Сингером, который ранее инвестировал в Hyundai Motor Group порядка 1 миллиарда долларов.
По данным портала Motor1, такой шаг может быть связан с тем, что у FCA неважно идут дела в Азии, в то время как Hyundai ведёт там бизнес достаточно эффективно. Кроме того, между США и Южной Кореей заключено выгодное соглашение, и вот между США и Европейским союзом назревает мощный экономический кризис.
Читайте также: Fiat Chrysler отзывает почти 2 миллиона автомобилей
Слухи о том, что FCA может перейти под «крыло» другого концерна возникли не в первый раз. В 2015 году сообщалось, что FCA перейдёт под контроль PSA, месяцем позже появилась информация о возможном слиянии с GM, а также о покупке бренда Jeep со стороны Great Wall Motor Company, Guangzhou Automobile Group или Dongfeng. С осени прошлого года зарубежные издания сообщали, что самые серьёзные намерения демонстрирует именно Hyundai Motor Group.
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