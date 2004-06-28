Обнародован рейтинг китайских автомобилей-копий

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Десять лет назад про китайские автокопии никто и не слышал. А на сегодняшний день бренды Поднебесной являются одними из наиболее популярных автомобилей на украинском авторынке. Их секрет успеха – это фактически идентичное сходство со знаменитыми моделями глобальных брендов авто. К примеру, продукция Great Wall очень похожа на