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Раздел: Авто  
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Обнародован рейтинг китайских автомобилей-копий

Обнародован рейтинг китайских автомобилей-копийВ список входят автомобили, выпущенные в Поднебесной в разные годы.

Китайские производители машин стремятся не только сделать что-то индивидуальное, но и позаимствовать идеи у других компаний. Неудивительно, что появился своеобразный рейтинг автомобильных двойников.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

В список входят автомобили, выпущенные в Поднебесной в разные годы. Взять, например, Chery QQ.

Внешне, да и по конструктивным особенностям, эту машину трудно отличить от Daewoo Matiz. Неудивительно, что General Motors начала с Chery судебный процесс по обвинению в плагиате.

Другим достаточно нашумевшим автомобилем является кроссовер SCEO Shuanghuan, копирующий одновременно BMW X5 и другие премиальные модели. Дело дошло до того, что на продажи SCEO Shuanghuan в Германии наложили запрет.

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Вообще, X5 не единственный представитель BMW вдохновивший китайских мастеров. Автомобиль Brilliance V5 имеет поразительное сходство с X1.

В качестве еще одного примера подражаний можно привести Lifan 320. Вначале он как две капли воды был похож на Mini One, однако затем автомобиль приобрел черты Fiat 500.
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 Теги: рейтинг, авто

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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