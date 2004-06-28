Раздел: Авто
Обнародован рейтинг китайских автомобилей-копий
В список входят автомобили, выпущенные в Поднебесной в разные годы.
Китайские производители машин стремятся не только сделать что-то индивидуальное, но и позаимствовать идеи у других компаний. Неудивительно, что появился своеобразный рейтинг автомобильных двойников.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
В список входят автомобили, выпущенные в Поднебесной в разные годы. Взять, например, Chery QQ.
Внешне, да и по конструктивным особенностям, эту машину трудно отличить от Daewoo Matiz. Неудивительно, что General Motors начала с Chery судебный процесс по обвинению в плагиате.
Другим достаточно нашумевшим автомобилем является кроссовер SCEO Shuanghuan, копирующий одновременно BMW X5 и другие премиальные модели. Дело дошло до того, что на продажи SCEO Shuanghuan в Германии наложили запрет.
Читайте также: Обнародован рейтинг популярнейших автомобилей С-класса
Вообще, X5 не единственный представитель BMW вдохновивший китайских мастеров. Автомобиль Brilliance V5 имеет поразительное сходство с X1.
В качестве еще одного примера подражаний можно привести Lifan 320. Вначале он как две капли воды был похож на Mini One, однако затем автомобиль приобрел черты Fiat 500.
Китайские производители машин стремятся не только сделать что-то индивидуальное, но и позаимствовать идеи у других компаний. Неудивительно, что появился своеобразный рейтинг автомобильных двойников.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
В список входят автомобили, выпущенные в Поднебесной в разные годы. Взять, например, Chery QQ.
Внешне, да и по конструктивным особенностям, эту машину трудно отличить от Daewoo Matiz. Неудивительно, что General Motors начала с Chery судебный процесс по обвинению в плагиате.
Другим достаточно нашумевшим автомобилем является кроссовер SCEO Shuanghuan, копирующий одновременно BMW X5 и другие премиальные модели. Дело дошло до того, что на продажи SCEO Shuanghuan в Германии наложили запрет.
Читайте также: Обнародован рейтинг популярнейших автомобилей С-класса
Вообще, X5 не единственный представитель BMW вдохновивший китайских мастеров. Автомобиль Brilliance V5 имеет поразительное сходство с X1.
В качестве еще одного примера подражаний можно привести Lifan 320. Вначале он как две капли воды был похож на Mini One, однако затем автомобиль приобрел черты Fiat 500.
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