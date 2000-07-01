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Раздел: Авто  
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Названы самые скоростные гиперкары

Названы самые скоростные гиперкарыПоказатели скорости могут со временем уточняться.

Слово «гиперкар» принято ассоциировать с безумной скоростью, развиваемой автомобилем. Однако и здесь есть своя градация.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Автомобильные эксперты вывели топовую пятерку среди гиперкаров.

Пока первое место, но условно, отдано Hennessey Venom F5. Заявленная скорость данного автомобиля составляет 484 километра в час, но данная цифра пока не подтверждена заездами на треке.

Дальше идет Koenigsegg Agera RS. Согласно спецификациям изготовителя машина может выжать 447 километров, однако на опытных испытаниях удалось достичь порога в 458 километров в час.

На пьедестале нашлось место еще одному детищу от Hennessy — Venom GT. Установленный на машине чудовищный мотор в 1244 лошадиные силы позволяет выжимать на спидометре 434 километра.

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Четвертое и пятое место забронировали за собой представители Bugatti Veyron. Модели Super Sport и Chiron способны развить скорость в 431 и 420 километров, соответственно.
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 Теги: гиперкар, скорость, рейтинг

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Вчера, 23:50 » Автор: Едгар Букмирза
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