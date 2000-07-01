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Раздел: Авто  
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Audi готовит премьеру мощнейшего кроссовера SQ8

Audi готовит премьеру мощнейшего кроссовера SQ8 Мощность автомобиля составит 680 лошадиных сил.

Audi готовит «заряженную» S-версию кроссовера Q8. Новинка станет самым мощным автомобилем в истории немецкой компании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Audi SQ8 получит гибридную силовую установку, которой уже оснащается Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo. Ее мощность составляет 680 лошадиных сил. Новинка получится мощнее Lamborghini Urus, мотор которого выдает 650 лошадиных сил.

В состав гибридной силовой установки входит 4-литровый мотор, который работает в паре с электрическим двигателем.

Основными конкурентами Audi SQ8 станут:
BMW X6 M;

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Mercedes-Benz GLE 63 Coupe;
Range Rover Sport SVR.
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 Теги: Audi SQ8, кроссовер

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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