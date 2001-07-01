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Раздел: Авто  
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Volvo поделилась подробностями о своем первом электрокаре

Volvo поделилась подробностями о своем первом электрокаре Компания постепенно переключается на производство экологичных авто.

Кроссовер Volvo XC40 станет первой полностью электрической моделью шведской марки. «Зеленый» вседорожник дебютирует после того, как суббренд Polestar представит свою второю машину — среднеразмерный электрокар «2», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.

По словам шеф-дизайнера Volvo Ингенлата, после электрического XC40 на рынок выйдет BEV-модификация внедорожника XC90 следующего поколения. При этом компания не планирует выпускать отдельные модели электромобилей, а будет предлагать батарейные версии как дополнение к существующей линейке.

Зимой появилась информация о том, что Volvo перестанет вкладывать средства в разработку двигателей внутреннего сгорания.

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Вместо этого, марка намерена с 2019 года выпустить для каждой модели минимум две гибридные модификации, используя модифицированные версии текущих агрегатов.
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 Теги: Volvo, электромобиль

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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