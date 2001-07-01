Раздел: Авто
Эксперты составили рейтинг популярнейших пикапов
Эти десять автомобилей популярнее всего в своём классе.
Рейтинг самых популярных «легких грузовиков» в мире составлен экспертами зарубежного аналитического портала Focus2move. Для его составления учитывались автомобили, проданные в период с января по май 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Несмотря на, что год еще не закончился, заграничным автоэкспертам достаточно было пяти месяцев, чтобы определить самые популярные пикапы 2018 года. И так уж повелось, что первые строчки данного списка занимают представители американских производителей.
Лидером, по данным продаж на мировом рынке, является Ford F-Series, ставший рекордсменом 2017 года по количеству проданных авто – 1 млн экземпляров. Кроме того, модель увеличила прошлогодний показатель за январь-май, продав 440 тыс. единиц. Около 96% авто реализовано в США и Канаде.
На второй строчке расположился пикап Chevrolet Silverado с 263 968 проданными единицами. Тройку лидеров закрывает Ram Pick up – его приобрели 230 704 покупателя. Далее идет король пикапов с 70-х годов - Toyota Hilux, который предпочли 215 679 потребителя.
Читайте также: Volvo поделилась подробностями о своем первом электрокаре
На пятом месте списка Isuzu D-Max - 111 297 реализованных автомобилей. На шестом расположился Ford Ranger - 107 929 экземпляров. Седьмая строчка у Toyota Tacoma - 103 620 экземпляров. Восьмая у GMC Sierra - 99 938 экземпляров. Предпоследнее место у Chevrolet Colorado - 62 213 экземпляров. Ну и закрывает рейтинг популярности японский пикап Toyota Tundra с 51 254 тысячами проданных авто.
Рейтинг самых популярных «легких грузовиков» в мире составлен экспертами зарубежного аналитического портала Focus2move. Для его составления учитывались автомобили, проданные в период с января по май 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Несмотря на, что год еще не закончился, заграничным автоэкспертам достаточно было пяти месяцев, чтобы определить самые популярные пикапы 2018 года. И так уж повелось, что первые строчки данного списка занимают представители американских производителей.
Лидером, по данным продаж на мировом рынке, является Ford F-Series, ставший рекордсменом 2017 года по количеству проданных авто – 1 млн экземпляров. Кроме того, модель увеличила прошлогодний показатель за январь-май, продав 440 тыс. единиц. Около 96% авто реализовано в США и Канаде.
На второй строчке расположился пикап Chevrolet Silverado с 263 968 проданными единицами. Тройку лидеров закрывает Ram Pick up – его приобрели 230 704 покупателя. Далее идет король пикапов с 70-х годов - Toyota Hilux, который предпочли 215 679 потребителя.
Читайте также: Volvo поделилась подробностями о своем первом электрокаре
На пятом месте списка Isuzu D-Max - 111 297 реализованных автомобилей. На шестом расположился Ford Ranger - 107 929 экземпляров. Седьмая строчка у Toyota Tacoma - 103 620 экземпляров. Восьмая у GMC Sierra - 99 938 экземпляров. Предпоследнее место у Chevrolet Colorado - 62 213 экземпляров. Ну и закрывает рейтинг популярности японский пикап Toyota Tundra с 51 254 тысячами проданных авто.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
195
0
Также советуем посмотреть
- Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Настоящая жара: подборка забавных летних снимков
- Опять дожди: Украину накроет непогода
- На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиков
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
- Шаг к НАТО: Порошенко обещает подписать закон о нацбезопасности
- Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
- Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины
- Прикольные фотки людей, над которыми подшутили парикмахеры
- Особенности семейной жизни в ироничных иллюстрациях
- В Украине оценили шансы возвращения России в ПАСЕ
Оставьте свой комментарий