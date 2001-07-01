» » Эксперты составили рейтинг популярнейших пикапов
Раздел: Авто  
0

Эксперты составили рейтинг популярнейших пикапов

Эксперты составили рейтинг популярнейших пикапов Эти десять автомобилей популярнее всего в своём классе.

Рейтинг самых популярных «легких грузовиков» в мире составлен экспертами зарубежного аналитического портала Focus2move. Для его составления учитывались автомобили, проданные в период с января по май 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Несмотря на, что год еще не закончился, заграничным автоэкспертам достаточно было пяти месяцев, чтобы определить самые популярные пикапы 2018 года. И так уж повелось, что первые строчки данного списка занимают представители американских производителей.

Лидером, по данным продаж на мировом рынке, является Ford F-Series, ставший рекордсменом 2017 года по количеству проданных авто – 1 млн экземпляров. Кроме того, модель увеличила прошлогодний показатель за январь-май, продав 440 тыс. единиц. Около 96% авто реализовано в США и Канаде.

На второй строчке расположился пикап Chevrolet Silverado с 263 968 проданными единицами. Тройку лидеров закрывает Ram Pick up – его приобрели 230 704 покупателя. Далее идет король пикапов с 70-х годов - Toyota Hilux, который предпочли 215 679 потребителя.

Читайте также: Volvo поделилась подробностями о своем первом электрокаре

На пятом месте списка Isuzu D-Max - 111 297 реализованных автомобилей. На шестом расположился Ford Ranger - 107 929 экземпляров. Седьмая строчка у Toyota Tacoma - 103 620 экземпляров. Восьмая у GMC Sierra - 99 938 экземпляров. Предпоследнее место у Chevrolet Colorado - 62 213 экземпляров. Ну и закрывает рейтинг популярности японский пикап Toyota Tundra с 51 254 тысячами проданных авто.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пикапы, рейтинг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     195
     0

Похожие новости по теме

Свежий рейтинг самым популярных пикапов этого года Свежий рейтинг самым популярных пикапов этого года

Первую строчку рейтинга ТОП-10 занял пикап Ford F-Series.

Названы самые популярные кроссоверы 2017 года Названы самые популярные кроссоверы 2017 года

ТОП-10 бестселлеров.

Мировой рейтинг: самые популярные в 2017 году автомобили Мировой рейтинг: самые популярные в 2017 году автомобили

Аналитики агентства focus2move подвели итоги по автомобильному рынку за прошедший год.

Названы самые популярные автомобили в мире Названы самые популярные автомобили в мире

Опубликован Топ-25 самых популярных автомобилей мира.

В Сети появился рейтинг самых популярных автомобилей в мире В Сети появился рейтинг самых популярных автомобилей в мире

Названы наиболее популярные модели авто на мировом рынке.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх