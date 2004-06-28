Раздел: Авто
Дизайнер показал удивительные рендеры нового Ferrari
Интересный концепт напоминает космический корабль.
Ferrari, как и любой автопроизводитель стремиться расширить собственную линейку моделей, и постоянно находится в творческом процессе. На этот раз компания решила представить рендер концептуальной модели гиперкара 413 в стиле НЛО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Рендеринг возможного Ferrari F413, созданный дизайнером Шейном Баксли, может быть легко отклонен компанией как слишком сложный для серийного производства. Но кто знает, что будет происходить с дизайном автомобилей через 10, 20 или 30 лет?
Просто посмотрите на Ferrari LaFerrari - он выглядит ошеломляющим по сегодняшним меркам. Мы можем только представить, что бы сказали об этом автомобиле в 1960-х и 1970-х годах.
Изображение данного гипотетического Ferrari кажется не завершенным. Однако рендер является полностью законченной работой и готовым предложением для компании. Автомобиль лишен традиционного кузова, и передние крылья являются частью бампера с нижним антикрылом и встроенной оптикой. Аналогично расположены и задние фонари. Посередине расположен футуристический кокпит с большой стеклянной крышей, окруженный аэродинамическими крыльями.
Интерьер также впечатляет и предлагает место только для одного человека. Водитель сидит в гоночном ковше из углеродного волокна и управляет болидом при помощи спортивного рулевого колеса. Вся необходимая информация о состоянии транспортного средства отображается на маленьком сенсорном дисплее, установленном на руле, также позволяющим водителю переключаться между тремя режимами движения - Track, Wet и Pazzo. Скорость и параметры двигателя проецируются на лобовое стекло.
По нашему мнению, этот гиперкар нуждается в полностью электрической силовой установке. Учитывая дизайн кузова, вероятнее всего Ferrari 413 получит четырехмоторную компоновку (по 1 мотору на каждое колесо).
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Естественно, сейчас это всего-навсего фантазии на тему того, как будет выглядеть гиперкар будущего, и пока каких-либо планов по его производству не существует.
Ferrari, как и любой автопроизводитель стремиться расширить собственную линейку моделей, и постоянно находится в творческом процессе. На этот раз компания решила представить рендер концептуальной модели гиперкара 413 в стиле НЛО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Рендеринг возможного Ferrari F413, созданный дизайнером Шейном Баксли, может быть легко отклонен компанией как слишком сложный для серийного производства. Но кто знает, что будет происходить с дизайном автомобилей через 10, 20 или 30 лет?
Просто посмотрите на Ferrari LaFerrari - он выглядит ошеломляющим по сегодняшним меркам. Мы можем только представить, что бы сказали об этом автомобиле в 1960-х и 1970-х годах.
Изображение данного гипотетического Ferrari кажется не завершенным. Однако рендер является полностью законченной работой и готовым предложением для компании. Автомобиль лишен традиционного кузова, и передние крылья являются частью бампера с нижним антикрылом и встроенной оптикой. Аналогично расположены и задние фонари. Посередине расположен футуристический кокпит с большой стеклянной крышей, окруженный аэродинамическими крыльями.
Интерьер также впечатляет и предлагает место только для одного человека. Водитель сидит в гоночном ковше из углеродного волокна и управляет болидом при помощи спортивного рулевого колеса. Вся необходимая информация о состоянии транспортного средства отображается на маленьком сенсорном дисплее, установленном на руле, также позволяющим водителю переключаться между тремя режимами движения - Track, Wet и Pazzo. Скорость и параметры двигателя проецируются на лобовое стекло.
По нашему мнению, этот гиперкар нуждается в полностью электрической силовой установке. Учитывая дизайн кузова, вероятнее всего Ferrari 413 получит четырехмоторную компоновку (по 1 мотору на каждое колесо).
Читайте также: Эксперты составили рейтинг популярнейших пикапов
Естественно, сейчас это всего-навсего фантазии на тему того, как будет выглядеть гиперкар будущего, и пока каких-либо планов по его производству не существует.
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