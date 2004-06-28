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Раздел: Авто  
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С американского рынка уйдет купе Alfa Romeo

С американского рынка уйдет купе Alfa Romeo Модель 4C Coupe будет заменена на Alfa Romeo GTV.

Вскоре на авторынке США появится новая гибридная модель Alfa Romeo GTV в кузове купе. В результате премиальная марка Alfa Romeo намерена остановить продажи спортивного купе 4C Coupe в Америке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

В ближайшее время купе Alfa Romeo 4C Coupe перестанут предлагать на американском рынке. Причиной ухода модели стало новое гибридное купе GTV, построенное на базе Giulia. Модель с гибридным двигателем с отдачей в 600 л. с. начнут продавать на авторынке США до 2022 года.

Несмотря на то, что с рынка уйдет купе Alfa Romeo 4C, родстер 4C Spider останется. При этом уже в следующем году клиенты смогут приобрести обновленную версию, которая станет продвинутой и будет дороже.

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Стоит отметить, что родстер появился на рынке США только в 2015 году, в то время как купе представили в 2013. Alfa Romeo 4C Coupe оснащено 1.75-литровым мотором с отдачей в 240 л. с. На американском рынке модель доступна по цене от 55 900 долларов.
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 Теги: Alfa Romeo, США

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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