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Раздел: Авто  
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Названы самые ожидаемые кроссоверы этого лета

Названы самые ожидаемые кроссоверы этого летаАвтоэксперты представили рейтинг наиболее ожидаемых SUV-автомоделей этого лета.

На первом месте премиальная автомодель Infiniti QX50. Машина с двухлировым мотором на 249 л.с. уже доступна к предзаказу в автосалонах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Nissan Juke, который то исчезал, то появлялся на российском авторынке прибудет этим летом в обновленном исполнении.

Номер три в рейтинге - Toyota C-HR. Автомодель будет доступна в автосалонах уже с 01.07.2018 года.

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К обсуждаемому ТОП-10 также примкнули автомодели: Bentley Bentayga, DS 7 Crossback и Geely Emgrand X7, Volkswagen Touareg, Rolls-Royce Cullinan, Jeep Grand Cherokee Trailhawk.
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 Теги: кроссовер, автомобиль

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Сегодня, 10:42 » Автор: Татьяна Ларина
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