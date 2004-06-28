Раздел: Авто
Названы самые ожидаемые кроссоверы этого лета
Автоэксперты представили рейтинг наиболее ожидаемых SUV-автомоделей этого лета.
На первом месте премиальная автомодель Infiniti QX50. Машина с двухлировым мотором на 249 л.с. уже доступна к предзаказу в автосалонах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Nissan Juke, который то исчезал, то появлялся на российском авторынке прибудет этим летом в обновленном исполнении.
Номер три в рейтинге - Toyota C-HR. Автомодель будет доступна в автосалонах уже с 01.07.2018 года.
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К обсуждаемому ТОП-10 также примкнули автомодели: Bentley Bentayga, DS 7 Crossback и Geely Emgrand X7, Volkswagen Touareg, Rolls-Royce Cullinan, Jeep Grand Cherokee Trailhawk.
На первом месте премиальная автомодель Infiniti QX50. Машина с двухлировым мотором на 249 л.с. уже доступна к предзаказу в автосалонах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Nissan Juke, который то исчезал, то появлялся на российском авторынке прибудет этим летом в обновленном исполнении.
Номер три в рейтинге - Toyota C-HR. Автомодель будет доступна в автосалонах уже с 01.07.2018 года.
Читайте также: Названы самые ожидаемые автомобили 2017 года
К обсуждаемому ТОП-10 также примкнули автомодели: Bentley Bentayga, DS 7 Crossback и Geely Emgrand X7, Volkswagen Touareg, Rolls-Royce Cullinan, Jeep Grand Cherokee Trailhawk.
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