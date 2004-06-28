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Раздел: Авто  
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McLaren не собирается выпускать бюджетные модели

McLaren не собирается выпускать бюджетные моделиMcLaren не намерен выпускать модели дешевле 200 000 долларов

Представители британской марки заявляют о слишком малой возможности, что McLaren в будущем будет продавать транспортные средства дешевле 200 тысяч долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Auto.today

Во время интервью Automotive News, президент McLaren North America Тони Джозеф сказал, что Sports Series останется самым доступным ассортиментом автомобилей марки. На вопрос о появлении новой модели Джозеф не дал четкого ответа и продолжил: «Мы запустили Sports Series два года назад с минимальной стоимостью чуть меньше 200 000 долларов. Теперь есть Spider, доступный с опциями от 210 000 долларов. Я не предвижу, что у нас будет что-то ниже 200 000 долларов».

McLaren неоднократно заявлял, что не планирует заниматься разработкой внедорожника, тем самым исключал появление конкурента Lamborghini Urus, оцененного в менее 200 000 долларов. Также еще в конце 2015 года, компания рассказала, что не рассматривает новую модель для соперничества с Porsche Cayman.

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Отмечается, в то время как Ferrari и Lamborghini продолжают наращивать производство, McLaren, похоже, по-прежнему остается не крупным игроком на рынке. В прошлом году марка продала 3340 автомобилей. Для сравнения Ferrari реализовала 8398 единиц.
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 Теги: McLaren, автомобиль

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Сегодня, 15:27 » Автор: Татьяна Ларина
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