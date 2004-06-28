Раздел: Авто
Опубликован рейтинг самых быстрых автомобилей в мире
Лидером стал гиперкар Hennessey Venom F5.
Первую строчку рейтинг самых быстрых автомобилей в мире занял гиперкар Hennessey Venom F5, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Он способен разогнаться до 484 километров в час.
В то же время они отмечают, что зарегистрированные заезды пока не проводились. Автомобиль оснащен 7,4-литровым турбомотором мощностью в 1600 лошадиных сил.
Koenigsegg Agera RS оказался на втором месте. Он развил скорость 447 километров в час. На третьей строчке рейтинге расположился Hennessey Venom GT с максимальной скоростью 434 км/ч.
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Bugatti Veyron Super Sport с показателем 431 км/ч занял четвертое место. Пятерку замыкает Bugatti Chiron — 420 км/ч.
Первую строчку рейтинг самых быстрых автомобилей в мире занял гиперкар Hennessey Venom F5, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Он способен разогнаться до 484 километров в час.
В то же время они отмечают, что зарегистрированные заезды пока не проводились. Автомобиль оснащен 7,4-литровым турбомотором мощностью в 1600 лошадиных сил.
Koenigsegg Agera RS оказался на втором месте. Он развил скорость 447 километров в час. На третьей строчке рейтинге расположился Hennessey Venom GT с максимальной скоростью 434 км/ч.
Читайте также: Опубликован рейтинг самых продаваемых в мире автомобилей
Bugatti Veyron Super Sport с показателем 431 км/ч занял четвертое место. Пятерку замыкает Bugatti Chiron — 420 км/ч.
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