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Раздел: Авто  
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Опубликован рейтинг самых быстрых автомобилей в мире

Опубликован рейтинг самых быстрых автомобилей в миреЛидером стал гиперкар Hennessey Venom F5.

Первую строчку рейтинг самых быстрых автомобилей в мире занял гиперкар Hennessey Venom F5, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Он способен разогнаться до 484 километров в час.

В то же время они отмечают, что зарегистрированные заезды пока не проводились. Автомобиль оснащен 7,4-литровым турбомотором мощностью в 1600 лошадиных сил.

Koenigsegg Agera RS оказался на втором месте. Он развил скорость 447 километров в час. На третьей строчке рейтинге расположился Hennessey Venom GT с максимальной скоростью 434 км/ч.

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Bugatti Veyron Super Sport с показателем 431 км/ч занял четвертое место. Пятерку замыкает Bugatti Chiron — 420 км/ч.
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 Теги: авто, гиперкар

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Сегодня, 16:42 » Автор: Татьяна Ларина
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