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Раздел: Авто  
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Opel Astra 2019 стал добычей фотошпионов

Opel Astra 2019 стал добычей фотошпионовПод капотом у нового представителя Opel Astra будет размещен мотор в 1,6 литра.

Благодаря вездесущим репортерам, в сеть попали снимки Opel Astra модельного ряда 2019 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Кузов машины выполнен в форме хэтчбека, однако в нем можно разглядеть черты от предыдущих седанов Astra. Напомним, что первое поколение данной модели вышло в свет в 2015 году.

Известно, что под капотом у нового представителя Opel Astra будет размещен мотор в 1,6 литра с опцией турбонаддува и мощностью в 200 лошадиных сил. В качестве трансмиссии можно выбрать «механику» или автоматическую коробку передач на 6 или 7 положений.

Для себя Opel Astra выбрал платформу D2XX. На данный момент ее использует Chevrolet в своих моделях Cruise и Volte.

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Что касается интерьера кабины, можно выделить удлиненную приборную панель, на которой нашлось место бортовому компьютеру и новой развлекательной системе. Также стоит отметить наличие люка на крыше.

Ожидается, что обновленный Astra представят уже в будущем году. Тогда же станут известны и данные о стоимости машины.
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 Теги: Opel Astra 2019, фотошпион

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Сегодня, 18:22 » Автор: Едгар Букмирза
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