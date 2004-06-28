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Раздел: Авто  
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Hyundai определился с ценами на Santa Fe

Hyundai определился с ценами на Santa FeSEL Plus имеет дополнительно климат-контроль.

По официальным данным стоимость базовой версии кроссовера Hyundai Santa Fe стартует от 25 500 долларов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

В начальный вариант кроссовера с индексом SE войдут автоматическая система фар, современная мультимедийная система, кондиционер, колеса с дисками в 17 дюймов. Кроме того, в машине также предусмотрены датчики полосы и круиз-контроль с функцией искусственного интеллекта.

Дальше идет вариант Santa Fe с приставкой SEL стоимостью 27 600 долларов. За эту сумму покупатель получит передние кресла с подогревом, регулируемое водительское сиденье с 8 уровнями настройки и приборный дисплей в 7 дюймов.

Модификация SEL Plus за 29 800 долларов имеет дополнительно климат-контроль на 2 зоны. Вдобавок к нему идут улучшенная аудиосистема и затемняемые задние зеркала.

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Люксовая комплектация Santa Fe обозначается приставкой Ultimate. За нее придется заплатить 34 450.
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 Теги: Hyundai, Santa Fe, цена

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Сегодня, 19:26 » Автор: Едгар Букмирза
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