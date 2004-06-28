Раздел: Авто
Hyundai определился с ценами на Santa Fe
SEL Plus имеет дополнительно климат-контроль.
По официальным данным стоимость базовой версии кроссовера Hyundai Santa Fe стартует от 25 500 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
В начальный вариант кроссовера с индексом SE войдут автоматическая система фар, современная мультимедийная система, кондиционер, колеса с дисками в 17 дюймов. Кроме того, в машине также предусмотрены датчики полосы и круиз-контроль с функцией искусственного интеллекта.
Дальше идет вариант Santa Fe с приставкой SEL стоимостью 27 600 долларов. За эту сумму покупатель получит передние кресла с подогревом, регулируемое водительское сиденье с 8 уровнями настройки и приборный дисплей в 7 дюймов.
Модификация SEL Plus за 29 800 долларов имеет дополнительно климат-контроль на 2 зоны. Вдобавок к нему идут улучшенная аудиосистема и затемняемые задние зеркала.
Читайте также: Hyundai представила лимитированную новинку
Люксовая комплектация Santa Fe обозначается приставкой Ultimate. За нее придется заплатить 34 450.
По официальным данным стоимость базовой версии кроссовера Hyundai Santa Fe стартует от 25 500 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
В начальный вариант кроссовера с индексом SE войдут автоматическая система фар, современная мультимедийная система, кондиционер, колеса с дисками в 17 дюймов. Кроме того, в машине также предусмотрены датчики полосы и круиз-контроль с функцией искусственного интеллекта.
Дальше идет вариант Santa Fe с приставкой SEL стоимостью 27 600 долларов. За эту сумму покупатель получит передние кресла с подогревом, регулируемое водительское сиденье с 8 уровнями настройки и приборный дисплей в 7 дюймов.
Модификация SEL Plus за 29 800 долларов имеет дополнительно климат-контроль на 2 зоны. Вдобавок к нему идут улучшенная аудиосистема и затемняемые задние зеркала.
Читайте также: Hyundai представила лимитированную новинку
Люксовая комплектация Santa Fe обозначается приставкой Ultimate. За нее придется заплатить 34 450.
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