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Раздел: Авто  
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Япония запустит летающие автомобили

Япония запустит летающие автомобилиВласти запускают новую программу.

Развитие аналогичных технологий за рубежом толкает власти на решительные меры.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWS.RU.

Власти Японии запускают новую программу, согласно которой К 2020 году планируется начать использование беспилотных летающих автомобилей. Новинку будут использовать для устранения последствий природных катаклизмов.

Реализация амбициозного замысла чиновников будет происходить поэтапно. В частности, в этом году планируется создать специальный совет, который будет заниматься разработкой соответствующих правовой и технической баз, пишет японское издание Yomiuri.

Летающие авто будут использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий. Правительство страны усиленно продвигает скорейшее воплощение в жизнь этой идеи на фоне активного развития аналогичных технологий за границей.

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Ранее стало известно, что в течение ближайших двух лет автомобили Tesla и Nissan Leaf станут привычным явлением на дорогах по всему миру. Ожидается, что их доля возрастёт более чем в три раза к концу десятилетия— с 3,7 млн до 13 млн.
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 Теги: Япония, авто

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Сегодня, 21:24 » Автор: Едгар Букмирза
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