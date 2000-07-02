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Раздел: Авто  
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Porsche установила новый абсолютный рекорд Нюрбургринга

Porsche установила новый абсолютный рекорд НюрбургрингаПредыдущий рекорд круга на Северной петле установил 28 мая 1983 года гонщик Штефан Беллоф.

За невероятные 5 минут 19,55 секунды пролетел Северную петлю гоночный прототип Porsche 919 Hybrid Evo. Предыдущий рекорд, продержавшийся 35 лет, был установлен также на Porsche.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zr.ru.

Встречаем нового короля Нюрбургринга — Porsche 919 Hybrid Evo! Этот спортпрототип трижды побеждал в суточном марафоне в Ле-Мане, а рекорд Нордшляйфе — 5 минут 19,55 с — за его рулем установил 37-летний немецкий гонщик Тимо Бернхард (его экипаж победил в Ле-Мане в 2017 году).

Предыдущий рекорд круга на Северной петле установил 28 мая 1983 года гонщик Штефан Беллоф за рулем спортпрототипа Porsche 956 C: результат 6 минут 11,13 с оставался непревзойденным 35 лет!

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Перед рекордным заездом Porsche 919 Hybrid Evo прошел специальную подготовку: получил доработанное аэродинамическое оперение, увеличивающее на 53% прижимную силу, и гибридную силовую установку с повышенной до 1160 л.с. отдачей. Масса машины по сравнению с лемановской версией была снижена на 39 кг и составила 849 кг.
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 Теги: Porsche, Нюрбургринг

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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